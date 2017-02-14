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12:38 (мск), источник: РИА Новости

В ГД сравнили протесты Киева из-за раскопок в Крыму с позавчерашним снегом

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Крым является частью РФ, и на своей территории российская сторона может производить любые раскопки с привлечением специалистов любых стран, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Крым является частью РФ, и на своей территории российская сторона может производить любые раскопки с привлечением специалистов любых стран, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

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Ранее министерство культуры Украины заявило, что потребует от украинского МИД направить ноты протеста в МИД России и Британии из-за планов проведения совместных археологических раскопок и организации молодежных археологических лагерей для российских и британских студентов в Крыму. Украинское ведомство также просит власти Британии предпринять меры для недопущения визита в Крым и Севастополь британских археологов из университета Бристоля и сотрудников английского военно-исторического журнала.

«Насколько я знаю, Крым является неотъемлемой частью РФ, и на своей территории мы можем делать все, что угодно, и приглашать специалистов любой страны. По этому поводу господа, сидящие в Киеве, могут писать все, что угодно, нам это как позавчерашний снег», — заявил Бортко РИА Новости.

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