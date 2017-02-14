Чебан возмущен бездействием Киртоакэ

По словам Чебана, ежегодно из муниципального бюджета на уборку улиц выделяется 90 миллионов леев, но непонятно, как тратятся эти деньги. Советник социалист коснулся этой проблемы, будучи возмущен тем, что троллейбусная станция на пересечении бульвара Штефана чел Маре с улицей Армянской превратилась в мусорную свалку.

«90 миллионов леев — таков бюджет на уборку улиц Кишинева. Берите в руки лопаты, сказал утром примар. Нет проблем, но вопрос в том, зачем тогда нужен примар и на что тратятся деньги», — негодует Чебан.

Советник неоднократно критиковал примара Дорина Киртоакэ за ненадлежащее управление городом. В большинстве случаев Чебан был возмущен плохим состоянием столичных улиц.