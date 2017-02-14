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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Равков: подготовка территориальной обороны Беларуси выходит на новый уровень

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка территориальной обороны Беларуси выходит на новый уровень. Об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Андрей Равков в связи с открытием в Минске сбора по вопросам военной безопасности и обороны государства с участием председателей областных (Минского городского) исполнительных комитетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Проведению сбора предшествовал ряд мероприятий в областях и Минске под руководством местных властей. Для этого из запаса было призвано около 400 человек, состоялось четыре сбора по подготовке специалистов, необходимых для выполнения боевых задач силами и средствами территориальной обороны. Прошло также шесть циклов обучения в Военной академии, в итоге было подготовлено 57 специалистов. «Благодаря проведению этих мероприятий мы на нынешнем сборе выходим на новый уровень подготовки территориальной обороны. Рассматриваем в комплексе самые важные объемные вопросы — проведение командно-штабного учения с районом территориальной обороны», — подчеркнул Андрей Равков.

В первый день сбора, 14 февраля, в Минске проходят теоретические занятия. Следующий день будет посвящен практическим занятиям на полигоне Уручье 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и в Смолевичском районе. В частности, будет рассмотрен один из сложнейших вопросов подготовки территориальной обороны — проведение командно-штабного учения с районом территориальной обороны.

Андрей Равков выразил уверенность, что такие занятия позволяют территориальной обороне постоянно совершенствоваться. На это же направлены другие мероприятия, запланированные в данном направлении на 2017 год.

Белорусская система территориальной обороны активно развивается на протяжении 15 лет. В числе ее важнейших целей — повышение уровня обороноспособности государства, придание всеобщего всенародного характера защите Отечества, участие в обеспечении устойчивого функционирования государственных органов и организаций, отраслей и объектов экономики, инфраструктуры в условиях военного времени. Среди основных задач, которые решает система территориальной обороны, — усиление охраны Государственной границы, оборона объектов, имеющих стратегически важное значение, участие в обеспечении военного положения и выполнение других мероприятий по вооруженной защите государства.

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