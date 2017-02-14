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13:22 (мск), источник: УНИАН

Организаторы Мюнхенской конференции назвали 2017 год критическим для ЕС и Украины

Организаторы международного форума «Мюнхенская конференция по безопасности» опубликовали ежегодный доклад, посвященный основным проблемам международной безопасности, в котором заявили о наибольшей нестабильности по всему миру со времен Второй мировой войны.

Источник: УНИАН

В докладе под названием «Пост-правда, пост-Запад, пост-порядок?» указывается на угрозы со стороны исламистов, манипуляцию информацией и ее использование в качестве оружия, ситуацию с безопасностью в Европе, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, пишет «ЕвроПравда».

«На Западе и за его пределами антилиберальные силы крепнут. Изнутри западные общества беспокоит появление популистских движений, которые выступают против критических элементов либерально-демократического статус-кво. Извне западные общества сталкиваются с нелиберальными режимами, которые пытаются поставить под сомнение демократию и ослабить международный порядок. И государства Запад, похоже, не желают и не способны эффективно решать большие кризисы — Сирия является ярким примером этого», — говорится в предисловии документа.

В докладе отмечается, что пока некоторые союзники США глубоко обеспокоены своей безопасностью, ситуация вне НАТО еще хуже.

«Несмотря на снижение внимания международного сообщества, вооруженный конфликт на востоке Украины “далек от замораживания”, как об этом заявил заместитель начальника специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг», — говорится в документе.

Хотя до полного выполнения Минских соглашений, похоже, еще далеко, все больше политиков начинают размышлять о пересмотре санкций ЕС, которые непосредственно связаны с этими соглашениями… Для украинцев и остальной Европы 2017 год — с наступающими выборами в крупнейших европейских странах и новой администрацией США — будет критическим.
Авторы доклада

Авторы отдельно подчеркивают угрозу дезинформации, масштаб которой в последние годы растет, и ее способность влиять на политические структуры, что в конечном итоге несет косвенные последствия для безопасности.

«Главная угроза заключается в том, что доверие граждан к СМИ и политикам может еще больше ослабнуть, создавая порочный круг, который угрожает либеральной демократии», — говорится в докладе.

Комментарии
1
конь педальный
Аббревиатура ЕС, скорее всего, уйдет в небытие, а вместе с ней и страна, созданная Владимиром Ильичем.
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