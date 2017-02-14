Организаторы Мюнхенской конференции назвали 2017 год критическим для ЕС и Украины

В докладе под названием «Пост-правда, пост-Запад, пост-порядок? » указывается на угрозы со стороны исламистов, манипуляцию информацией и ее использование в качестве оружия, ситуацию с безопасностью в Европе, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, пишет «ЕвроПравда».

«На Западе и за его пределами антилиберальные силы крепнут. Изнутри западные общества беспокоит появление популистских движений, которые выступают против критических элементов либерально-демократического статус-кво. Извне западные общества сталкиваются с нелиберальными режимами, которые пытаются поставить под сомнение демократию и ослабить международный порядок. И государства Запад, похоже, не желают и не способны эффективно решать большие кризисы — Сирия является ярким примером этого», — говорится в предисловии документа.

В докладе отмечается, что пока некоторые союзники США глубоко обеспокоены своей безопасностью, ситуация вне НАТО еще хуже.

«Несмотря на снижение внимания международного сообщества, вооруженный конфликт на востоке Украины “далек от замораживания”, как об этом заявил заместитель начальника специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг», — говорится в документе.