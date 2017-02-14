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13:20 (мск), источник: РБК

Кремль призвал не искать «подковерные процессы» в отставках губернаторов

Кремль назвал отставки губернаторов в нескольких регионах России обычной ротацией, в которой было бы неуместно искать «какие-то подковерные процессы».

Источник: AP 2017

В Кремле назвали ряд отставок губернаторов регионов обычной ротацией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, искать в этом процессе «подковерные процессы» неуместно.

Песков отметил, что заявления губернаторов о сложении полномочий поступили «по собственной инициативе».

«Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы. Все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы», — рассказал представитель Кремля (цитата по «Интерфакс»).

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не считает уместным «искать здесь какие-то подковерные процессы»

Он добавил, что в ротационном процессе «существуют некоторые электоральные календари, и, естественно, каждый уже под этот календарь по своему усмотрению подстраивается». Отвечая на вопрос о выборах президента в 2018 году, Песков вновь заявил, что у Кремля нет никакого «электорального календаря» кампании.

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Губернатор Рязанской области объявил о досрочном сложении полномочий

Ранее 14 февраля о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. О своем решении он сообщил на заседании областного правительства, добавив, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора в сентябре 2017 года. Ковалев занимал эту должность с 2008 года. О возможной отставке рязанского губернатора ранее сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле. По словам источника, вероятным новой главой региона может стать депутат Госдумы Николай Любимов.

С начала февраля покинули свои посты еще несколько глав регионов России. 6 февраля об уходе объявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Позже Дмитрий Медведев назначил его главой Ространснадзора, а и.о. главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников. На следующий день в отставку подал руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. 13 февраля об уходе объявил третий губернатор — глава Новгородской области Сергей Митин. Он также заявил, что не примет участия в осенних выборах.

Комментарии
12
Роман. Загривач.
Хорошая чистка дармоедов .Слава России.Путину слава...
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Виктор Гущин
А чего их там искать, когда они поверх ковров валяются. Подбирай, не хочу. Конечно, признал Д.Песков, в «ротационном процессе смены губернаторов существуют некоторые электоральные календари, и, естественно, каждый уже под этот календарь по своему усмотрению подстраивается: оставаться ли или уходить». А вот отвечая на вопрос о выборах президента в 2018 году, Песков вдруг вновь заявил: « «У Кремля нет никакого «электорального календаря» кампании» Как это у губернаторов есть, а у В.Путина нет ? Президент, что, вообще не считает нужным готовится к выборам, мол, и так выберут, никуда не денутся. Без программы, опять без дебатов, без живого общения. На Путина это не похоже.
А если к этому вспомнить оброненную В.Путиным некоторое время назад фразу, что он был бы рад, если бы кто-нибудь, вышел на президентские выборы, предложив такую программу, явно намекнув, что у него лично такой программы нет, и до выборов уже не появится. Тогда я и пришел к выводу, что никаких президентских выборов в 2018 году вообще не будет, а будет предпринят шаг вообще к переходу на совершенно иную систему управления страной, основанную на том, что граждане России вообще перестанут кого-либо выбирать, - президентов там всяких, мэров, депутатов, - принимающих потом решения от их имени, а перейдут к голосованию за сами решения, по которым предстоит жить. Система Народного Самоуправления называется…
Вы уж простите меня за занудство, но нынешние слова Д. Пескова , что «У Кремля нет никакого электорального календаря президентской кампании» я воспринимаю теперь уже как пароль. Президентских выборов в 2018-ом году вообще не будет… .
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А Б
Если Кремль в лице Пескова к чему-то призывает или что-то отрицает, это значит, что сказанное нужно воспринимать с точностью до наоборот.
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