Кремль призвал не искать «подковерные процессы» в отставках губернаторов

«Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы. Все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы», — рассказал представитель Кремля (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что в ротационном процессе «существуют некоторые электоральные календари, и, естественно, каждый уже под этот календарь по своему усмотрению подстраивается». Отвечая на вопрос о выборах президента в 2018 году, Песков вновь заявил, что у Кремля нет никакого «электорального календаря» кампании.

Ранее 14 февраля о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. О своем решении он сообщил на заседании областного правительства, добавив, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора в сентябре 2017 года. Ковалев занимал эту должность с 2008 года. О возможной отставке рязанского губернатора ранее сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле. По словам источника, вероятным новой главой региона может стать депутат Госдумы Николай Любимов.

С начала февраля покинули свои посты еще несколько глав регионов России. 6 февраля об уходе объявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Позже Дмитрий Медведев назначил его главой Ространснадзора, а и.о. главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников. На следующий день в отставку подал руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. 13 февраля об уходе объявил третий губернатор — глава Новгородской области Сергей Митин. Он также заявил, что не примет участия в осенних выборах.