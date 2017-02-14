Кремль призвал не искать «подковерные процессы» в отставках губернаторов
Кремль назвал отставки губернаторов в нескольких регионах России обычной ротацией, в которой было бы неуместно искать «какие-то подковерные процессы».
Кремль назвал отставки губернаторов в нескольких регионах России обычной ротацией, в которой было бы неуместно искать «какие-то подковерные процессы».
В Кремле назвали ряд отставок губернаторов регионов обычной ротацией. По словам
Песков отметил, что заявления губернаторов о сложении полномочий поступили «по собственной инициативе».
«Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы. Все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом, и президент неоднократно с ними встречался и неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы», — рассказал представитель Кремля (цитата по «Интерфакс»).
Он добавил, что в ротационном процессе «существуют некоторые электоральные календари, и, естественно, каждый уже под этот календарь по своему усмотрению подстраивается». Отвечая на вопрос о выборах президента в 2018 году, Песков вновь заявил, что у Кремля нет никакого «электорального календаря» кампании.
Ранее 14 февраля о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. О своем решении он сообщил на заседании областного правительства, добавив, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы губернатора в сентябре 2017 года. Ковалев занимал эту должность с 2008 года. О возможной отставке рязанского губернатора ранее сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле. По словам источника, вероятным новой главой региона может стать депутат Госдумы Николай Любимов.
С начала февраля покинули свои посты еще несколько глав регионов России. 6 февраля об уходе объявил глава Пермского края Виктор Басаргин. Позже Дмитрий Медведев назначил его главой Ространснадзора, а и.о. главы региона стал глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников. На следующий день в отставку подал руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын. 13 февраля об уходе объявил третий губернатор — глава Новгородской области Сергей Митин. Он также заявил, что не примет участия в осенних выборах.
А если к этому вспомнить оброненную В.Путиным некоторое время назад фразу, что он был бы рад, если бы кто-нибудь, вышел на президентские выборы, предложив такую программу, явно намекнув, что у него лично такой программы нет, и до выборов уже не появится. Тогда я и пришел к выводу, что никаких президентских выборов в 2018 году вообще не будет, а будет предпринят шаг вообще к переходу на совершенно иную систему управления страной, основанную на том, что граждане России вообще перестанут кого-либо выбирать, - президентов там всяких, мэров, депутатов, - принимающих потом решения от их имени, а перейдут к голосованию за сами решения, по которым предстоит жить. Система Народного Самоуправления называется…
Вы уж простите меня за занудство, но нынешние слова Д. Пескова , что «У Кремля нет никакого электорального календаря президентской кампании» я воспринимаю теперь уже как пароль. Президентских выборов в 2018-ом году вообще не будет… .