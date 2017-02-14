Кремль прокомментировал протест Японии в связи с наименованием Курильских островов
РФ воспользовалась своим суверенным правом, напомнил
РФ воспользовалась своим суверенным правом, напомнил
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что острова Курильской гряды являются территорией РФ и их наименование — это суверенное право России.
На просьбу журналистов прокомментировать протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти Курильским островам
Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве
«Позиция Японии хорошо известна», — добавил Песков.
Ранее Япония выразила России протест в связи с решением дать названия пяти необитаемым островам Курильской гряды.
Правительство РФ распоряжением от 10 февраля увековечило память ряда военачальников и государственных деятелей, присвоив их имена пяти ранее безымянным островам на Дальнем Востоке. Островам присвоены имена советского
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.