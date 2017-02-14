Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
У Андрея Аршавина родилась дочь
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14:20 (мск), источник: Интерфакс

Кремль прокомментировал протест Японии в связи с наименованием Курильских островов

РФ воспользовалась своим суверенным правом, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — В Кремле заявили, что острова Курильской гряды являются территорией РФ и их наименование — это суверенное право России.

На просьбу журналистов прокомментировать протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти Курильским островам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал:

Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве

«Позиция Японии хорошо известна», — добавил Песков.

Читайте также
Япония выразила протест из-за присвоения названий островам Курильской гряды

Ранее Япония выразила России протест в связи с решением дать названия пяти необитаемым островам Курильской гряды.

Правительство РФ распоряжением от 10 февраля увековечило память ряда военачальников и государственных деятелей, присвоив их имена пяти ранее безымянным островам на Дальнем Востоке. Островам присвоены имена советского генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, советского военачальника и героя Украины Кузьмы Деревянко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, советского государственного деятеля, дипломата Андрея Громыко, первой в мире женщины — капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом, в ходе которого лидеры двух стран согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.

Комментарии
1
Сергей Иванов
Вова молодец. На всякий случай, еще раз обозначил чьи есть и будут острова, чтобы иллюзий не питали.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
5 Курильских островов названы в честь выдающихся россиян
© Ньюстюб
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь