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13:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским депутатам пообещали «стихийные» выплаты

В случае крайней необходимости.

14 февраля свердловское Заксобрание утвердило поправки в областной закон о «О статусе депутатов». Уточнен порядок предоставления помещений для организации депутатских приемных, а также условия выделения матпомощи парламентариям, сообщает «Уралинформбюро».

Как пояснил коллегам председатель законодательного комитета Владимир Никитин, под депутатские приемные теперь могут использоваться офисы, арендуемые ЗакСо или принадлежащие ему. Оговаривается, что депутат не может их использовать для каких-то иных целей, кроме встреч с избирателями — хотя таких прецедентов пока не зафиксировано, уточнил докладчик.

Что касается матпомощи, народные избранники в этой части приравнены в госслужашим и ограничены лишь рамками фонда заработной платы парламента. «Матпомощь полагается в случае смерти супруга или супруги, рождения ребенка, утраты имущества в случае стихийного бедствия и в иных сложных жизненных ситуациях по заявлению депутата», — пояснил В. Никитин.

«Никогда не пользовался возможностями по получению матпомощи, но просто интересно: сколько конкретно она составляет?» — поинтересовался депутат Евгений Зяблицев. «В пределах должностного оклада», — уточнил В. Никитин.

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