Куйвашев поручил обеспечить своевременные и качественные капремонты и расселение аварийного жилья в Красноуфимске

Об этом глава региона заявил на совещании с участием членов правительства и руководства муниципалитета, проведенном в ходе рабочей поездки в Красноуфимск, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

«Сейчас у нас есть возможность вести капитальные ремонты, строительство нового жилья взамен аварийного жилья на высоком качественном уровне, выдерживая все сроки и графики. Конечно, должен быть контроль со стороны руководства муниципалитета и полная прозрачность процедур для представителей общественности», — сказал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, главы муниципалитетов уже достаточно хорошо изучили возможности подрядчиков, которые участвуют в конкурсе на проведение работ. Поэтому в силах муниципальных властей — проследить за отбором организаций, качеством используемых ими материалов и качеством их работы. Глава региона дал поручение уже к 10 марта определиться на территориях с подрядными организациями для того, чтобы не опоздать к старту сезона строительных работ.

Отметим, в Красноуфимске с 2015 по 2017 годы должно быть отремонтировано 66 многоквартирных домов. Всего в региональную программу капремонтов до 2044 года включено 337 многоквартирных домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. В 2016 году в городском округе было отремонтировано 33 дома общей площадью 8,32 тыс. квадратных метров. В планах на 2017 год — ремонт еще 32 многоквартирных жилых домов.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт обратил внимание руководства Красноуфимска на проблему собираемости взносов на проведение капремонтов. По словам главы Красноуфимска Вадима Артемьевских, в настоящее время этот показатель составляет 82%, но муниципальные власти прилагают все усилия для его повышения.

«Для обеспечения контроля над сроками и объемами проведения ремонтных работ в Красноуфимске создана рабочая группа, в которую входят представители городской администрации и управляющей компании. Рабочая группа в еженедельном режиме проводит мониторинг проведенных работ с выездами на объекты. Выявленные замечания направляются заказчику работ и подрядчику для устранения», — сообщил глава.

Отметим также, что начиная с 2013 года, в городском округе Красноуфимск в рамках региональной программы переселено 290 человек из 22 аварийных домов общей площадью в 3,3 тыс. м. Эти дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Евгений Куйвашев поручил руководителям профильных министерств совместно с главами муниципалитетов провести всю необходимую подготовительную работу для того, чтобы быть готовыми к старту следующего этапа программы.

Участники совещания также обсудили вопросы, связанные со сносом аварийных объектов, обеспечением домов, построенных для населения, инженерными коммуникациями. Особое внимание губернатор Евгений Куйвашев обратил на необходимость развития индивидуального жилищного строительства в Красноуфимске. По словам главы региона, городские власти должны заняться подготовкой типовых проектов частных домов, которые могут быть использованы жителями городского округа. Площадь участка под ИЖС при этом должна начинаться от 12 соток.

Евгений Куйвашев заявил о том, что итоги выполнения поручений, данных им в ходе рабочего визита в Красноуфимск, будут подведены на традиционном совещании с главами свердловских муниципалитетов.