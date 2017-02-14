Какие зарплаты получают главы округов и районов Калининградской области?

Самую высокую зарплату среди глав муниципальных образований региона получает мэр Калининграда Александр Ярошук. Его среднемесячный доход составляет чуть более 182 тысяч рублей. Об этом на заседании правительства 14 февраля сообщил врио министра финансов региона Виктор Порембский.

В пятерке лидеров — главы Светлогорского района (147,7 тыс. руб.), Советского округа (136,7 тыс. руб.), Неманского округа (128,6 тыс. руб.) и Светловского округа (124,3 тыс. руб.).

Самую скромную зарплату, по данным на 2017 год, получают главы Ладушкина (38,3 тыс. руб.) и Мамоново (68,3 тыс. руб.).