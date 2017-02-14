Полтавченко поручил продлить сроки программы материнского капитала

По словам градоначальника, сейчас достигнут явный рост рождаемостью над смертностью, важно не сбавлять обороты.

«До 2018 года продлена программа материнского капитала, и уже сегодня надо думать о том, чтобы продлевать эту поддержку, она востребована людьми», — заявил чиновник.