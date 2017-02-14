Полтавченко на заседании правительства уволил зампреда комитета

«Каждый из здесь присутствующих здесь служит для одного — для блага города. Того, кто этого не понимает, мы просим покинуть наши ряды», — заявил Полтавченко, добавив, что сегодня во время заседания один такой «не понимающий» заместитель председателя комитета был отстранен от службы. Кто это, градоначальник не сообщил.

По данным «Фонтанки», в рядах комитетов, подчиненных вице-губернаторам Игорю Албину и Николаю Бондаренко не произошло кадровых изменений. В пресс-службе губернатора отказались комментировать, кто именно был уволен.