«Есть определенные сдерживающие причины»: в ЕС заговорили о путешествиях украинцев без виз «к лету»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на форуме Реанимационного пакета реформ на тему «Приоритеты года реформ: ускорить темпы, гарантировать постоянство».

«Вы можете мне сказать, что относительно виз? Я понимаю, что Украина также работает с нашим планом, который касается виз. Вы знаете, что есть определенные сдерживающие причины. ЕС также сталкивается с определенными непростыми моментами. Но я надеюсь, что к лету украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз, поскольку украинские граждане заслуживают этого, несомненно», — сказал Мингарелли.

Президент Украины Петр Порошенко в январе заявлял, что ожидает получить ясность относительно введения ЕС безвизового режима с Украиной в течение нескольких недель.

Решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.