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14:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Омбудсмен назвала главные проблемы Свердловской области

В 2016 году региональный аппарат уполномоченного по правам человека принял к рассмотрению 4774 обращения.

На Среднем Урале в три раза выросло число обращений граждан, связанных с нарушением трудового законодательства и несвоевременной оплаты труда работодателями. Об этом завила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая в региональном Заксобрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она сообщила, что в 2016 году наравне с защитой прав граждан, неполучающих своевременно оплату своего труда, важнейшим направлением работы аппарата уполномоченного стала также борьба с мошенничеством в сфере ЖКХ. По словам Татьяны Мерзляковой, нарушение прав граждан при проведении ремонтных работ по программе капитального ремонта, является острейшей проблемой.

Также она сообщила о том, что в области по-прежнему сохраняется проблема, связанная с записью первоклассников в имеющие классы с углублённым изучением предметов гимназии и школы. А вот проблема обманутых дольщиков на данный момент решена и теперь предстоит решать проблему обманутых пайщиков, так как у них другой правовой статус. Всего, по словам Татьяны Мерзляковой, в 2016 году аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области принял к рассмотрению 4774 письменных индивидуальных и коллективных обращений граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, омбудсмен предложила депутатам регионального Заксобрания принять меры по ограничению кредитования населения. Она убеждена, что одной из наиболее серьезных проблем Среднего Урала является закредитованность населения. Татьяна Мерзлякова сообщила депутатам, что к ней обращались люди, у которых есть 21 кредит в банках. По её словам, граждане не понимают всей меры ответственности, когда берут займы в кредитных учреждениях. «Люди перестали думать», — заявила Татьяна Мерзлякова, и призвала депутатов предпринять в регионе меры на законодательном уровне.

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