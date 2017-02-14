Бывший депутат Госдумы Вороненков получил гражданство Украины

«4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины», — сказал Вороненков.

Кроме того, Вороненков подтвердил ранее публиковавшиеся сведения о том, что он дал показания Генпрокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича.

«Янукович — марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна. Потом в Кремле посчитали — кто такой Аксенов, если Янукович в России. И вот он пишет письмо президенту РФ о введении войск», — говорит экс-депутат Госдумы.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже два депутата Государственной думы дали показания по делу Виктора Януковича. Ранее сообщалось, что 20 января Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене.

Также суд отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-«беркутовцев» генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.