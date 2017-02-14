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14:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Митинг бизнесменов в Астане: надеемся на помощь президента и генпрокурора

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Столичные предприниматели, которые по решению суда лишились коммерческих помещений в бизнес-центре «7 континент», вышли на мирный митинг в одном из районов Астаны.

Добросовестные покупатели

Санкционированный митинг прошел в Астане, в сквере на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы. Во время митинга участники хотели привлечь внимание общественности и государственных органов к проблемам, с которыми столкнулись предприниматели. Ранее, как отмечали во время митинга, владельцы офисов в бизнес-центре «7 континент» обращались со своей проблемой в НПП «Атамекен», юристы которой признали бизнесменов добросовестными покупателями недвижимости.

«Мы индивидуальные предпринимали бизнес-центра и блока Д БЦ “7 континент” ежегодно в совокупности пополняем государственную казну на десятки миллионов тенге. Но как мы станем драйверами экономики, когда банк, который, казалось бы, должен кредитовать малый и средний бизнес, напротив наглым образом пытается отнять у нас законное имущество. Получается, банкирам все равно на слова нашего президента?» — возмутился один из собственников помещений Мухтар Тулакбаев.

Другой предприниматель, также собственник помещений, директор туристический фирмы Айгерим Бижигитова отметила, что за эти месяцы они обращались в акимат города, верховный суд, генеральную прокуратуру, однако никакого результата эти обращения не дали.

«Среди нас, например, есть Дина апай, которая сдает квартиру в аренду и живет на эти средства. Есть гражданин, который, несмотря на инвалидность, открыл фитнес-клуб. Я сама открыла в этом бизнес-центре турфирму. Я мать-одиночка. Что будет дальше, даже боюсь представить. Я лишилась того, что собирала на протяжении многих лет. Теперь я просто не знаю, что делать. И таких, как я, много. Мы просим только одного — оставить имущество, которое принадлежит нам», — заявила Бижигитова, добавив, что единственная оставшаяся надежда — на президента страны.

Во время митинга также выступил общественный деятель, президент Альянса блогеров Казахстана Галым Байтук.

«Есть люди, кому доставляет удовольствие ломать чужую жизнь. Смотреть, как предприниматели-созидатели мучаются и страдают. А есть целые банки, которым доставляет удовольствие ломать действующий бизнес и портить деловой климат Казахстана. Вы, честные и законопослушные бизнесмены, оказались под гнетом “Нурбанка”. Эта ситуация может испугать зарубежных инвесторов вести бизнес в Казахстане. Придет зарубежный инвестор, откроет бизнес, а завтра придет “Нурбанк” и заберет его. Это как? Это нонсенс! Мы будем добиваться справедливости!» — заявил Байтук.

Последняя надежда

Как отмечали предприниматели, митинг был организован, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в Астане.

Во время акции протеста бизнесмены обратились к Нурсултану Назарбаеву. Они просят его вмешаться в дело и восстановить справедливость.

Столичные предприниматели также выступили с ходатайством к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову, чтобы опротестовать решение суда.

Юридический представитель группы собственников помещений БЦ «7 континент» Марат Бишаров сказал, что у жильцов ничего другого не остается, как выйти на митинг, потому что решения выносятся явно незаконные.

«Протест выражается в несогласии с принятыми судебными решениями в пользу “Нурбанка”. Уважаемый Жакип Асанов, обращаемся к вам и просим защитить законные интересы граждан. Согласно статье 40 Конституции РК, президент — символ и гарант единства народа, где соблюдаются права и свобода граждан Казахстана. У нас осталась одна надежда — что в этой ситуации нам поможет наш елбасы. Мы надеемся, что будут вынесены справедливые решения, а не в пользу коммерческого банка, имеющего многомиллиардный капитал. Просим услышать законные требования и просьбу о помощи», — отметил, в свою очередь, другой юрист Жанарбек Бектемиров.

Как сообщалось в СМИ, суд Астаны вынес решение в пользу АО «Нурбанка», присудив ему право собственности на нежилые помещения в ЖК «7 континент», которые ранее предприниматели выкупили у ТОО «Shyryn LTD». Причиной проблем и нескольких судебных исков стали невыполненные обязательства ТОО. По словам бизнесменов, заключив договор купли-продажи, владельцы не ожидали, что им придется отстаивать свои права в суде, причем дважды.

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