Митинг бизнесменов в Астане: надеемся на помощь президента и генпрокурора
АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Столичные предприниматели, которые по решению суда лишились коммерческих помещений в
АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Столичные предприниматели, которые по решению суда лишились коммерческих помещений в
Добросовестные покупатели
Санкционированный митинг прошел в Астане, в сквере на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы. Во время митинга участники хотели привлечь внимание общественности и государственных органов к проблемам, с которыми столкнулись предприниматели. Ранее, как отмечали во время митинга, владельцы офисов в
«Мы индивидуальные предпринимали
Другой предприниматель, также собственник помещений, директор туристический фирмы Айгерим Бижигитова отметила, что за эти месяцы они обращались в акимат города, верховный суд, генеральную прокуратуру, однако никакого результата эти обращения не дали.
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Во время митинга также выступил общественный деятель, президент Альянса блогеров Казахстана Галым Байтук.
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Последняя надежда
Как отмечали предприниматели, митинг был организован, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в Астане.
Столичные предприниматели также выступили с ходатайством к генеральному прокурору РК Жакипу Асанову, чтобы опротестовать решение суда.
Юридический представитель группы собственников помещений БЦ «7 континент» Марат Бишаров сказал, что у жильцов ничего другого не остается, как выйти на митинг, потому что решения выносятся явно незаконные.
«Протест выражается в несогласии с принятыми судебными решениями в пользу “Нурбанка”. Уважаемый Жакип Асанов, обращаемся к вам и просим защитить законные интересы граждан. Согласно статье 40 Конституции РК, президент — символ и гарант единства народа, где соблюдаются права и свобода граждан Казахстана. У нас осталась одна надежда — что в этой ситуации нам поможет наш елбасы. Мы надеемся, что будут вынесены справедливые решения, а не в пользу коммерческого банка, имеющего многомиллиардный капитал. Просим услышать законные требования и просьбу о помощи», — отметил, в свою очередь, другой юрист Жанарбек Бектемиров.
Как сообщалось в СМИ, суд Астаны вынес решение в пользу АО «Нурбанка», присудив ему право собственности на нежилые помещения в ЖК «7 континент», которые ранее предприниматели выкупили у ТОО «Shyryn LTD». Причиной проблем и нескольких судебных исков стали невыполненные обязательства ТОО. По словам бизнесменов, заключив договор