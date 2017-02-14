Митинг бизнесменов в Астане: надеемся на помощь президента и генпрокурора

Добросовестные покупатели

Санкционированный митинг прошел в Астане, в сквере на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы. Во время митинга участники хотели привлечь внимание общественности и государственных органов к проблемам, с которыми столкнулись предприниматели. Ранее, как отмечали во время митинга, владельцы офисов в бизнес-центре «7 континент» обращались со своей проблемой в НПП «Атамекен», юристы которой признали бизнесменов добросовестными покупателями недвижимости.

«Мы индивидуальные предпринимали бизнес-центра и блока Д БЦ “7 континент” ежегодно в совокупности пополняем государственную казну на десятки миллионов тенге. Но как мы станем драйверами экономики, когда банк, который, казалось бы, должен кредитовать малый и средний бизнес, напротив наглым образом пытается отнять у нас законное имущество. Получается, банкирам все равно на слова нашего президента?» — возмутился один из собственников помещений Мухтар Тулакбаев.

Другой предприниматель, также собственник помещений, директор туристический фирмы Айгерим Бижигитова отметила, что за эти месяцы они обращались в акимат города, верховный суд, генеральную прокуратуру, однако никакого результата эти обращения не дали.

«Среди нас, например, есть Дина апай, которая сдает квартиру в аренду и живет на эти средства. Есть гражданин, который, несмотря на инвалидность, открыл фитнес-клуб. Я сама открыла в этом бизнес-центре турфирму. Я мать-одиночка. Что будет дальше, даже боюсь представить. Я лишилась того, что собирала на протяжении многих лет. Теперь я просто не знаю, что делать. И таких, как я, много. Мы просим только одного — оставить имущество, которое принадлежит нам», — заявила Бижигитова, добавив, что единственная оставшаяся надежда — на президента страны.

Во время митинга также выступил общественный деятель, президент Альянса блогеров Казахстана Галым Байтук.

«Есть люди, кому доставляет удовольствие ломать чужую жизнь. Смотреть, как предприниматели-созидатели мучаются и страдают. А есть целые банки, которым доставляет удовольствие ломать действующий бизнес и портить деловой климат Казахстана. Вы, честные и законопослушные бизнесмены, оказались под гнетом “Нурбанка”. Эта ситуация может испугать зарубежных инвесторов вести бизнес в Казахстане. Придет зарубежный инвестор, откроет бизнес, а завтра придет “Нурбанк” и заберет его. Это как? Это нонсенс! Мы будем добиваться справедливости!» — заявил Байтук.

Последняя надежда

Как отмечали предприниматели, митинг был организован, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в Астане.