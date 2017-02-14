Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Почему вы ненавидите зиму
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14:18 (мск), источник: УралПолит.ру

«Люди перестали думать». Мерзлякова просит депутатов спасти уральцев от кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля, ИА УралПолит.Ru. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала депутатов ограничить законом выдачу гражданам кредитов и микрозаймов.

Источник: УралПолит.ру

Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», на заседании областного Заксобрания свердловский обудсмен назвала одной из главных проблем региона закредитованность населения.

«К нам приходят люди, которые взяли займы в 21 банке. Люди перестали думать. Надо что-то делать с этим», — заявила Мерзлякова.

По мнению уполномоченного по правам человека, депутатам стоит обратиться с инициативой по ограничению кредитования граждан к федеральным властям.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в конце января с просьбой ограничить предоставление гражданам микрозаймов обратился к депутатам Госдумы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Комментарии
1
Андрей *
Хоть кто-то еще думает о людях. Уважение Татьяне Мерзляковой.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уралец пытался вывезти за границу 6,9 тонн компонентов оружия массового поражения
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь