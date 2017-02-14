«Люди перестали думать». Мерзлякова просит депутатов спасти уральцев от кредитов

Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», на заседании областного Заксобрания свердловский обудсмен назвала одной из главных проблем региона закредитованность населения.

«К нам приходят люди, которые взяли займы в 21 банке. Люди перестали думать. Надо что-то делать с этим», — заявила Мерзлякова.

По мнению уполномоченного по правам человека, депутатам стоит обратиться с инициативой по ограничению кредитования граждан к федеральным властям.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в конце января с просьбой ограничить предоставление гражданам микрозаймов обратился к депутатам Госдумы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.