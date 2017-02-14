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14:03 (мск), источник: 112.ua

Подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает, — Гройсман

Подготовке и проведению «Евровидения» в Украине ничего не угрожает, оно будет проведено на самом высоком уровне. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Мы в плановом режиме профессионально готовимся к проведению “Евровидения” в Украине. “Евровидению” в Украине абсолютно ничего не угрожает, и оно будет проведено на самом высоком качественном уровне», — отметил Гройсман.

13 февраля команда организаторов Евровидения в Украине заявила о прекращении работы. В команде считают, что предложенная новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности и юридических обязательств и срыв сроков проведения тендеров мешают подготовке.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТ) Украины подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса «Евровидение-2017», а «выяснять отношения» нет времени.

Отметим, вчера также стало известно, что билеты на конкурс начнут продавать 14 февраля, а их стоимость будет составлять от 8 до 500 евро.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве в мае на территории Международного выставочного центра на левом берегу. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Певица Illaria и певец Rozhden вышли в финал национального отбора песенного конкурса Евровидение-2017. Первый полуфинал национального отбора Евровидения прошел 4 февраля. Из восьми конкурсантов были отобраны певица Татьяна Решетняк и группа «Сальто назад». Третий полуфинал состоится 18 февраля. 25 февраля пройдет финал национального отбора.

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