Сенатора возмутил камуфляж на охранниках и дворниках

На заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Алтынбаев заявил, что камуфляжную форму не должны носить гражданеские.

— Этот вопрос давно поднимался, мы пытались его решить. Эту камуфляжную форму вообще не должны носить гражданские лица. А у нас получается, они очень хорошо аргумент привели — будет ЭКСПО, а на улице наши дворники, охранники разные, кто форму такую замызганную … И у них [иностранцев] может сложиться впечатление, что военные теперь улицу подметают, — цитирует его Zakon.kz.

Председатель комитета Дарига Назарбаева в свою очередь отметила, что камуфляжная одежда удобная и теплая. И поэтому можно будет запустить линию такой одежды для гражданских лиц другой расцветки.



Алтынбаев в ответ сказал, что речь идет не о камуфляже как таковом, а о знаках отличия.

— Запрещено носить гражданским военную форму, есть указ президента, где определено — погоны и военную форму не имеют право носить гражданские. Есть охотничья, без знаков отличия, это другое дело. Со знаками отличия носить нельзя, это вопрос безопасности. Допустим на дороге подметает человек в военной форме. Приедет иностранец, он может не понять, почему военные подметают улицу. Это должно быть упорядочено, — считает сенатор.