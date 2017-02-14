Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14:12 (мск), источник: 365info.kz

Сенатора возмутил камуфляж на охранниках и дворниках

Военную форму со знаками отличия запрещено носить в Казахстане, напомнил сенатор Мухтар Алтынбаев.

Источник: 365info.kz

На заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Алтынбаев заявил, что камуфляжную форму не должны носить гражданеские.

— Этот вопрос давно поднимался, мы пытались его решить. Эту камуфляжную форму вообще не должны носить гражданские лица. А у нас получается, они очень хорошо аргумент привели — будет ЭКСПО, а на улице наши дворники, охранники разные, кто форму такую замызганную … И у них [иностранцев] может сложиться впечатление, что военные теперь улицу подметают, — цитирует его Zakon.kz.

Председатель комитета Дарига Назарбаева в свою очередь отметила, что камуфляжная одежда удобная и теплая. И поэтому можно будет запустить линию такой одежды для гражданских лиц другой расцветки.

Алтынбаев в ответ сказал, что речь идет не о камуфляже как таковом, а о знаках отличия.

— Запрещено носить гражданским военную форму, есть указ президента, где определено — погоны и военную форму не имеют право носить гражданские. Есть охотничья, без знаков отличия, это другое дело. Со знаками отличия носить нельзя, это вопрос безопасности. Допустим на дороге подметает человек в военной форме. Приедет иностранец, он может не понять, почему военные подметают улицу. Это должно быть упорядочено, — считает сенатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане ожидается волна новых девальвации — экономист
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь