Гройсман разразился критикой в адрес Тимошенко: назвал ее «матерью» популизма и коррупции в Украине

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник, передает «Украинская правда».
«Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко», — заявил он, впервые выступая с прямыми обвинениями в сторону Тимошенко, которая добивается его отставки.
По его словам, она 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. «И всегда ей
Гройсман вспомнил, как еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с должности мэра Винницы за коммунальные тарифы. «Но не смогла, не по зубам был», — похвастался он.
Глава правительства назвал «тотальной ложью» заявления Тимошенко от 13 февраля, что при нынешнем премьере в Украине наблюдается экономический спад и что именно Гройсман вместе с Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления «Батькивщины» об отставке главы правительства. Также Тимошенко говорила, что не пытается возглавить Кабмин.
«У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти», — прокомментировал ее заявления премьер и добавил, что именно «эта ложь не дает возможности для успеха Украины».
10 февраля 13 нардепов от «Батькивщины», среди которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке
В Раде объяснили, что по Конституции могут рассмотреть вопрос, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, не менее 150 депутатов.