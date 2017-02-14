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14:00 (мск), источник: УНИАН

Гройсман разразился критикой в адрес Тимошенко: назвал ее «матерью» популизма и коррупции в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «матерью экономической слабости и популизма в Украине».

Источник: УНИАН

Об этом он заявил на заседании правительства во вторник, передает «Украинская правда».

«Мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко», — заявил он, впервые выступая с прямыми обвинениями в сторону Тимошенко, которая добивается его отставки.

По его словам, она 20 лет делала все для того, чтобы уничтожить Украину. «И всегда ей кто-то мешал», — добавил премьер.

Гройсман вспомнил, как еще 10 лет назад Тимошенко пыталась добиться его отставки с должности мэра Винницы за коммунальные тарифы. «Но не смогла, не по зубам был», — похвастался он.

Глава правительства назвал «тотальной ложью» заявления Тимошенко от 13 февраля, что при нынешнем премьере в Украине наблюдается экономический спад и что именно Гройсман вместе с Порошенко незаконно забрали из Рады проект постановления «Батькивщины» об отставке главы правительства. Также Тимошенко говорила, что не пытается возглавить Кабмин.

«У Юлии Тимошенко есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти», — прокомментировал ее заявления премьер и добавил, что именно «эта ложь не дает возможности для успеха Украины».

10 февраля 13 нардепов от «Батькивщины», среди которых лидер фракции Юлия Тимошенко, зарегистрировали постановление об отставке премьер-министра Гройсмана. Однако вскоре постановление исчезло с сайта Рады.

В Раде объяснили, что по Конституции могут рассмотреть вопрос, если такое постановление подаст не менее 1/3 от состава парламента, не менее 150 депутатов.

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