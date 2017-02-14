Путин назначил депутата Любимова врио губернатора Рязанской области

Президент Владимир Путин назначил депутата Государственной Думы Николая Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Этим же указом президент принял отставку главы региона Олега Ковалева. Указ вступает в силу со дня его подписания.



О том, что Олег Ковалев, занимавший пост губернатора Рязанской области, объявил о досрочном сложении полномочий стало известно утром 14 февраля. Он не намерен участвовать в осенних выборах губернатора области.