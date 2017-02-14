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14:09 (мск), источник: РБК

Путин назначил депутата Любимова врио губернатора Рязанской области

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Врио главы области назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

Источник: РИА "Новости"
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Губернатор Рязанской области объявил о досрочном сложении полномочий

Президент Владимир Путин назначил депутата Государственной Думы Николая Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этим же указом президент принял отставку главы региона Олега Ковалева. Указ вступает в силу со дня его подписания.

О том, что Олег Ковалев, занимавший пост губернатора Рязанской области, объявил о досрочном сложении полномочий стало известно утром 14 февраля. Он не намерен участвовать в осенних выборах губернатора области.

Комментарии
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m m
Сам я Новгородец. Главная заслуга губернатора Митина это : обнищание людей . Сейчас зарплатой в 3!-5-7-10 т.р. никого уже не удивишь в В.Новгороде и высокие,постоянно повышающиеся тарифы на коммунальные услуги, платежка за январь на 1т.р. больше пришла!, 8 тысяч!!! за трешку ,где прописано трое! А как бабульке жить с пенсией 8.500 и платить еще ЖКХ за однушку 6 тысяч? Знаете как в 1993 компании Adidas удалось избежать краха "....постепенно начали выводить производство за пределы Германии в Индонезию, Китай, Таиланд. Экономия на дешёвой рабочей силе из стран третьего мира вновь сделала продукцию конкурентной на мировом рынке..."https://ru.wikipedia.org/wiki/Adidas и с приходом господина Митина на Новгородчину в массовом порядке начали плодится, как кролики, торговые сети типа Лента,Магнит (по 10-15 штук на одной улице),Пятерочка,Вольный купец и т.д. В моем доме только два Алкомаркета,который работает до 3 ночи,две аптеки-самый ходовой товар,2 банка и два продуктовых магазина.А самое главное,что к нам очень часто приезжали и президент и премьер (Рождество Путин встречал в Новгородском монастыре,рядом дача на Валдае),и для них он был "хороший управленец", и Великий Новгород даже один раз стал "самым благоустроенным городом России",а то что он творил 10 лет, узнали только сейчас почему-то. Прочел вчера в новостях,что на экспорт отгружается пшеница высшего качества,а на внутренний рынок своим-третьесортное и "Россия может столкнуться с дефицитом пшеницы для производства хлеба"https://news.mail.ru/economics/28753793/ рекордный урожай,а пшеницы для Россиян нету,ДОЖИЛИ! Вот она Путинская Россия.﻿
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