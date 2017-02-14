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14:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловском Заксобрании обозначили школьные «пробелы»

Которые нужно срочно устранять.

На заседании свердловского Заксобрания 14 февраля депутаты обратили внимание областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой на проблемы в образовании, сообщает «Уралинформбюро».

«Не первый год уже масса нареканий. Электронные очереди для записи детей в первые классы не спасают — в этом году сайт снова завис, очереди в элитные гимназии никуда не делись. И повсеместно в Екатеринбурге школы работают в две смены. У вас нет ощущения дежавю, что подобные же проблемы у нас были 10 лет назад с детскими садиками?» — задал вопрос парламентарий Евгений Зяблицев.

По мнению омбудсмена, для решения проблемы необходимо срочно начинать строительство новых учебных заведений. «Домов понастроили, а школ нет. На Широкой речке сейчас возникла необходимость строительства школы, в поселке Кольцово тоже в школе места уже закончились, а возить детей куда-то еще людям неудобно», — прокомментировала ситуацию Т. Мерзлякова.

Она добавила, что в последнее время возникла еще одна проблема — сложный национальный состав учащихся. Так, в ряде школ уже половина и более учащихся являются детьми мигрантов, что влечет за собой пересмотр всей педагогической работы в данных учебных заведениях.

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