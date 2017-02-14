В Каслях городской и районный главы уходят в отставку

Как пояснил источник информагентства, оба главы уже написали заявления об отставке. Грачев готов уйти как можно скорее. Скулыбердин возьмет отпуск из которого, с большой долей вероятности, он уже не вернется.

Главе района Александру Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период 2012—2013 годов Грачев, будучи замглавы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение — теперь о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности.

В результате историческое здание было демонтировано и на участке построили новый объект. Грачев отстранен от должности по ходатайству следователя. Его обязанности исполняет первый замглавы Вячеслав Горобец.

Напомним, что в конце января группа депутатов, поддерживающих районного главу Александра Грачева, написала обращение президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить злоупотребления главы Каслей Юрия Скулыбердина при строительстве водоочистительной станции на 7,7 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако мэр проходит по нему только в качестве свидетеля.

В конце прошлого года Юрий Скулыбердин писал подобную кляузу на Александра Грачева и на бездействие региональный властей, игнорирующих предыдущие обращения.

«Это не сюрприз, две недели назад я уже отмечал, что из числа муниципальных глав именно эти руководители находятся в группе риска, — прокомментировал политолог Александр Мельников. — К сожалению, на мой взгляд, Каслинскому району давно уже не везёт с главами, несмотря на проводившиеся постоянно прямые выборы. Не удаётся руководителям ни проблемы накопившиеся решать (а, как минимум, в сфере коммунального хозяйства это очень серьезные проблемы), ни доработать спокойно. Посмотрим, может быть теперь, через конкурсную комиссию, получится сделать грамотный выбор».