Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Почему вы ненавидите зиму
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Каслях городской и районный главы уходят в отставку

КАСЛИ, 14 февраля, РИА ФедералПресс. Отстраненный на время следствия глава Каслинского района Александр Грачев уходит в отставку. Покидает свой пост и глава Каслей Юрий Скулыбердин, сообщил «ФедералПресс» источник в областном правительстве.

Как пояснил источник информагентства, оба главы уже написали заявления об отставке. Грачев готов уйти как можно скорее. Скулыбердин возьмет отпуск из которого, с большой долей вероятности, он уже не вернется.

Главе района Александру Грачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период 2012—2013 годов Грачев, будучи замглавы района, незаконно выделил местным жителям два земельных участка, которые были обременены правами третьих лиц. В 2014 году он принял еще одно незаконное решение — теперь о передаче объекта культурного наследия области «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности.

В результате историческое здание было демонтировано и на участке построили новый объект. Грачев отстранен от должности по ходатайству следователя. Его обязанности исполняет первый замглавы Вячеслав Горобец.

Напомним, что в конце января группа депутатов, поддерживающих районного главу Александра Грачева, написала обращение президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить злоупотребления главы Каслей Юрия Скулыбердина при строительстве водоочистительной станции на 7,7 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако мэр проходит по нему только в качестве свидетеля.

В конце прошлого года Юрий Скулыбердин писал подобную кляузу на Александра Грачева и на бездействие региональный властей, игнорирующих предыдущие обращения.

«Это не сюрприз, две недели назад я уже отмечал, что из числа муниципальных глав именно эти руководители находятся в группе риска, — прокомментировал политолог Александр Мельников. — К сожалению, на мой взгляд, Каслинскому району давно уже не везёт с главами, несмотря на проводившиеся постоянно прямые выборы. Не удаётся руководителям ни проблемы накопившиеся решать (а, как минимум, в сфере коммунального хозяйства это очень серьезные проблемы), ни доработать спокойно. Посмотрим, может быть теперь, через конкурсную комиссию, получится сделать грамотный выбор».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС подключило глубоководный аппарат к поискам рухнувшего на Алтае вертолета
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости»
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь