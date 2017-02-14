Мэр Сочи назвал коммунальщиков «живодерами»
Глава города Сочи Анатолий Пахомов назвал работников коммунальных служб живодерами на еженедельной планерке 14 февраля.
Глава города Сочи Анатолий Пахомов назвал работников коммунальных служб живодерами на еженедельной планерке 14 февраля.
Поводом послужило недавнее отключение электричества в жилых домах микрорайона Макаренко. Подачу электроэнергии прекратили без предупреждения в пятницу вечером в квартирах с электроплитами.
«Люди не должны отвечать за ошибки застройщика, у которого приобрели жилье. Мы не позволим, чтобы “Кубаньэнергосбыт” издевался над сочинцами. Признаки самовольного строительства здесь просматривались давно и надо было заранее бить тревогу, до ввода дома в эксплуатацию», — подчеркнул Пахомов.
По словам мэра, в ближайшее время власти Сочи подготовят документ, который обяжет всех коммунальщиков курорта предупреждать о возможных отключениях жилфонда не позднее, чем за две недели.
«Отключать свет в пятницу вечером — это нечеловеческий подход», — заключил градоначальник.