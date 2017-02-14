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15:55 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэр Сочи назвал коммунальщиков «живодерами»

Глава города Сочи Анатолий Пахомов назвал работников коммунальных служб живодерами на еженедельной планерке 14 февраля.

Источник: ЮГА.ру

Поводом послужило недавнее отключение электричества в жилых домах микрорайона Макаренко. Подачу электроэнергии прекратили без предупреждения в пятницу вечером в квартирах с электроплитами.

«Люди не должны отвечать за ошибки застройщика, у которого приобрели жилье. Мы не позволим, чтобы “Кубаньэнергосбыт” издевался над сочинцами. Признаки самовольного строительства здесь просматривались давно и надо было заранее бить тревогу, до ввода дома в эксплуатацию», — подчеркнул Пахомов.

По словам мэра, в ближайшее время власти Сочи подготовят документ, который обяжет всех коммунальщиков курорта предупреждать о возможных отключениях жилфонда не позднее, чем за две недели.

«Отключать свет в пятницу вечером — это нечеловеческий подход», — заключил градоначальник.

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