Мэр Сочи назвал коммунальщиков «живодерами»

Поводом послужило недавнее отключение электричества в жилых домах микрорайона Макаренко. Подачу электроэнергии прекратили без предупреждения в пятницу вечером в квартирах с электроплитами.

«Люди не должны отвечать за ошибки застройщика, у которого приобрели жилье. Мы не позволим, чтобы “Кубаньэнергосбыт” издевался над сочинцами. Признаки самовольного строительства здесь просматривались давно и надо было заранее бить тревогу, до ввода дома в эксплуатацию», — подчеркнул Пахомов.

По словам мэра, в ближайшее время власти Сочи подготовят документ, который обяжет всех коммунальщиков курорта предупреждать о возможных отключениях жилфонда не позднее, чем за две недели.

«Отключать свет в пятницу вечером — это нечеловеческий подход», — заключил градоначальник.