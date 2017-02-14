Депутаты ЗакСО лишили Ройзмана решающего голоса в гордуме Екатеринбурга

Нововведения коснутся и Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, областной закон отменяет право решающего голоса у председателей дум восьми сельских поселений и семи городских округов, одновременно занимающих посты глав этих муниципалитетов. Реформа пройдет, в том числе, в Екатеринбурге, Новоуральске и Красноуфимске.

Как уточнил Накануне.RU глава пресс-службы ЗакСО Алексей Сидорский, законопроект принят в трех чтениях.

Сам Ройзман при этом заявил, что «выполнять этот закон будет невозможно».

«Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели — те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — председателем Екатеринбургской городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это», — заявил Ройзман.