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14:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Депутаты ЗакСО лишили Ройзмана решающего голоса в гордуме Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли поправки в закон «Об избрании органов местного самоуправления». В соответствии с ним, избранные главы муниципальных дум лишаются права решающего голоса.

Источник: РИА "Новости"

Нововведения коснутся и Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, областной закон отменяет право решающего голоса у председателей дум восьми сельских поселений и семи городских округов, одновременно занимающих посты глав этих муниципалитетов. Реформа пройдет, в том числе, в Екатеринбурге, Новоуральске и Красноуфимске.

Как уточнил Накануне.RU глава пресс-службы ЗакСО Алексей Сидорский, законопроект принят в трех чтениях.

Сам Ройзман при этом заявил, что «выполнять этот закон будет невозможно».

«Лишить меня права решающего голоса могут только мои избиратели — те люди, которые выбрали меня главой Екатеринбурга — председателем Екатеринбургской городской думы. Выполнить этот закон будет невозможно, так как голосую я в городской думе вместе с другими депутатами. Не вижу способа запретить мне это», — заявил Ройзман.

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