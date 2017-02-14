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14:49 (мск), источник: Om1.ru

Мизулина потребовала от прокурора Чайки проверить группы смерти «Синий кит»

Сенатор от Омской области озаботилась активизацией пабликов, призывающих к детским суицидам в соцсетях. За последнее время из-за их деятельности погибло 130 детей.

Как стало известно сегодня, сенатор Елена Мизулина готовит официальное обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой организовать проверку так называемых суицидальных групп для детей и подростков в соцсетях.

Речь идет о специализированных группах ВКонтакте и в Инстаграм, активизировавшихся в конце января и начале февраля 2017 года. Их сообщения сопровождаются хештегами «синий кит», «разбуди меня в 4.20», «Я в игре» и «Тихий дом». Группы имеют прямое отношение к волне самоубийств, прокатившихся по стране год назад. Как выяснилось в результате журналистского расследования, в результате деятельности этих групп и участия в специфических виртуальных играх погибли как минимум 130 детей.

Елена Мизулина, член Совета Федерации РФ от Омской области:

 — Мы должны констатировать тот факт, что, несмотря на задержание в ноябре прошлого года администратора одной из «групп смерти» в социальных сетях, известного под ником «Филипп Лис», дело его живет и процветает.

Детей целенаправленно завлекают в группы, используя игровые методики, а потом побуждают самостоятельно уйти из жизни с помощью психотехник.

Как считает Мизулина, дети часто не в состоянии оценить реальную угрозу и не понимают, что виртуальная игра может представлять для них угрозу. По последним данным, активизацию групп уже заметили не только в центральных регионах России, но и в Омской области, Красноярском крае и Дагестане. Участниками смертельных игр также стали подростки из Казахстана, Киргизии и Украины.

По информации Следственного комитета, выявленные на территории России суицидальные группы оказались хорошо организованными сообществами, деятельность которых необходимо проверить. Мизулина потребовала организовать масштабную проверку групп и аккаунтов в социальных сетях. И при обнаружении признаков призыва к суицидам принять незамедлительные меры.

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