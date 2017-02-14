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14:53 (мск), источник: Publika.md

Украина готова сотрудничать с Молдовой для сохранения экосистемы Днестра

Украина готова сотрудничать с Молдовой для предотвращения экологической катастрофы на Днестре. К изучению влияния Новоднестровской и других ГЭС на экосистему привлекут экспертов Еврокомиссии. Премьер Павел Филип сообщил об этом, подводя итоги визита в Киев.

Источник: Publika.md

«В ближайшее время правительства Молдовы и Украины подпишут совместное обращение к Евросоюзу. Мы абсолютно уверены, что развитие энергосектора не отразится на экологии», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Министр окружающей среды Валериу Мунтяну отметил, что ситуация на Днестре становится хуже из года в год. И решить проблему можно только совместными усилиями.

«Иногда дебит воды в реке превышен, но часто он нулевой, и это наносит сильный вред экосистеме. К сожалению, в последние годы дебит составлял 30−40% от потребностей бассейна реки», — отметил министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Украинские власти заверили, что энергопредприятия соседней страны готовы сотрудничать с молдавскими компаниями, чтобы не допустить усугубления ситуации.

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