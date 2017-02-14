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15:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Королева Елизавета II открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров

Королева Елизавета II открыла в Лондоне новый национальный Центр кибербезопасности (NCSC).

Источник: Reuters

Задача Центра — обеспечить более полноценную защиту Великобритании от кибернападений, а также координировать действия в случае подобных инцидентов.

«Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью», — сказал глава NCSC Киран Мартин в интервью Би-би-си.

NCSC утверждает, что серьезные кибератаки на Великобританию происходят около 60 раз в месяц, то есть в среднем дважды в сутки

За последние три месяца NCSC обнаружил 188 подобных нападений 2-й и 3-й категорий.

И хотя нападений первой категории (наиболее опасной) пока обнаружено не было, Центр готов к любому развитию событий.

«Мы сталкивались с крупными хищениями личных данных, вторжениями представителей враждебных государств, сбором данных о критически важных объектах национальной инфраструктуры, и наша задача состоит в том, чтобы как можно эффективнее с этим бороться», — говорит Киран Мартин.

NCSC защищает не только правительственные учреждения и бизнесы, но и всю экономику и общество в целом.

Экономика Великобритании во многом зависит от цифровых технологий, ежегодно приносящих в казну более 118 млрд фунтов стерлингов

Власти озабочены не только возможностью того, что хакеры могут взломать инфраструктуру и, например, отключить электростанции, но и тем, что из-за действий киберпреступников население и бизнес могут потерять доверие к цифровому сектору экономики.

Особое беспокойство специалистов вызывает Россия, в особенности после недавних сообщений о том, что она прибегла к кибератакам, чтобы повлиять на исход американских президентских выборов.

«По-моему, Россия существенно изменила свой подход к кибератакам и готова их применять, что означает, что мы должны быть к этому готовы», — говорит Киран Мартин.

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Власти Германии и Франции уже предупредили о возможном вмешательстве со стороны других государств в проходящие в этом году в их странах выборах.

Глава NCSC, однако, говорит, что на данный момент нет никаких признаков того, что демократический процесс в Великобритании подвергся подобным нападениям.

Но он добавляет, что «заметна очевидная тенденция в том, что касается российских атак на Запад, на критические национальные индустрии, а также вмешательство в политические и демократические процессы».

NCSC будет сотрудничать с политическими партиями и депутатами парламента, давая им советы, как лучше сохранять в безопасности свои личные данные.

Великобритания уже предпринимает контратаки против компьютерных систем в других странах в случаях, когда иностранных хакеров невозможно привлечь к судебной ответственности, либо же когда власти другой страны отказываются сотрудничать с британскими властями.

«В самых серьезных случаях у нас есть законное право совершать нападения на инфраструктуру противников, инфраструктуру, которую те используют для атак против нас. В самых серьезных случаях мы прибегаем к этому методу десятки раз в год», — сказал Киран Мартин.

До недавнего времени за киберзащиту Великобритании отвечал Центр правительственной связи (GCHQ), но представители бизнеса и ряда правозащитных организаций обвиняли его в чрезмерной секретности

NCSC намерен быть более открытым для широкой публики. Центр также защищает не только правительственные и оборонные организации, но и бизнес.

NCSC по-прежнему входит в состав GCHQ, и, таким образом, имеет доступ к разведданным и опыту его сотрудников.

GCHQ часто обнаруживает подвергающиеся нападениям компьютерные системы, внимательно изучая интернет-активность противников.

Именно так GCHQ обнаружил, что российские хакеры проникли в сервера Демократической партии США, о чем они затем сообщили американским властям.

NCSC также будет искать слабые места в системе защиты компьютерных сетей правительственных учреждений, помогать им бороться с перехватом электронной почты и закрывать десятки тысяч поддельных сайтов, занимающихся фишингом.

В ноябре 2016 года правительство Великобритании обнародовало пятилетний план стратегии национальной кибербезопасности, выделив на это 1,9 млрд фунтов стерлингов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Марк К*****
Королева Елизавета II и Центр защиты от хакеров, сочетание звучит забавно)))
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Марк К*****
Вот и плоды европейских страхах о кибератаках со стороны России, новые денежные вливания в чей то карман)
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