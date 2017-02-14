Сергей Шишкин сложил полномочия председателя Общественной палаты Иркутска

Председатель Общественной палаты Иркутска Сергей Шишкин на пленарном заседании заявил о желании покинуть пост председателя. Он отметил, что это связано с его назначением советником губернатора Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Прошу освободить меня от должности председателя в связи с моим назначением советником губернатора Иркутской области. Также в ИГУ сейчас период лицензирования и выборов. Я планирую посвятить свое время и сосредоточить внимание на этой работе», — отметил Сергей Шишкин.

Исполнять обязанности председателя до назначения будет заместитель — Юрий Коренев.

Справка

Шишкин Сергей Иванович родился 3 ноября 1957 года в Черемхове Иркутской области. Профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Иркутского государственного университета.