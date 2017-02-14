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15:03 (мск), источник: Publika.md

Десятки танков и около 500 военнослужащих пехоты США прибыли в Румынию

Десятки танков и около полутысячи солдат из США прибыли на военно-воздушную базу в румынском уезде Констанца. Контингент перебросили для обеспечения безопасности восточного крыла НАТО.

Источник: Publika.md

Американские военные пробудут в Румынии девять месяцев и будут проводить совместные учения с румынскими солдатами.

Танки привезли из Польши железнодорожными составами и разгрузили при помощи крупнотоннажного подъемного крана. Сегодня на базу доставят и другую технику, в том числе штурмовые бронетранспортеры и самоходные гаубицы.

По данным румынских СМИ, начнутся маневры 15 марта.

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