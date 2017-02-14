Десятки танков и около 500 военнослужащих пехоты США прибыли в Румынию
Десятки танков и около полутысячи солдат из США прибыли на
Десятки танков и около полутысячи солдат из США прибыли на
Американские военные пробудут в Румынии девять месяцев и будут проводить совместные учения с румынскими солдатами.
Танки привезли из Польши железнодорожными составами и разгрузили при помощи крупнотоннажного подъемного крана. Сегодня на базу доставят и другую технику, в том числе штурмовые бронетранспортеры и самоходные гаубицы.
По данным румынских СМИ, начнутся маневры 15 марта.