Десятки танков и около 500 военнослужащих пехоты США прибыли в Румынию

Американские военные пробудут в Румынии девять месяцев и будут проводить совместные учения с румынскими солдатами.

Танки привезли из Польши железнодорожными составами и разгрузили при помощи крупнотоннажного подъемного крана. Сегодня на базу доставят и другую технику, в том числе штурмовые бронетранспортеры и самоходные гаубицы.

По данным румынских СМИ, начнутся маневры 15 марта.