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15:24 (мск), источник: Nur.kz

Аким Павлодарской области резко высказался о трудоустройстве за деньги

Аким Павлодарской области на встрече с молодежью затронул вопросы трудоустройства выпускников вузов. Булат Бакауов заявил, что нужно искоренить мнение, когда без денег нельзя устроиться на работу, сообщает pavlodarnews.kz.

Источник: Nur.kz

Один из участников диалога Дмитрий Байдахметов сказал, что имея специализацию газосварщика, уже несколько месяцев не может устроиться на работу.

«Как говорят знакомые, на заводе, чтобы взяли на работу, надо платить. Сейчас я подрабатываю, где могу, то таксистом, то водителем. Помогите мне найти нормальную работу», — сказал он.

Булат Бакауов отметил, что в регионе сегодня не хватает сварщиков, и поручил помочь парню с трудоустройством. Кроме того, аким заявил, что местные исполнительные органы должны активнее вести профориентацию среди молодых людей, чтобы те могли устраиваться на постоянную работу.

«Мы должны “выкорчевать” мнение о том, что без денег невозможно устроиться на работу. Тем временем, в области чувствуется нехватка кадров и мы можем дать работу на государственной службе, на наших предприятиях», — заявил глава региона.

Руководители отделов соцзащиты должны знать безработных молодых людей, их родителей, и примерно представлять, кем они могут работать.

Городским и районным акиматам необходимо подсчитать точное количество безработных и дать им возможность трудоустроиться.

Вместе с акимом Павлодарской области на встрече с молодежью был и глава регионального департамента внутренних дел Марат Кожаев.

Он рассказал, что в областной полиции есть открытые вакансии и предложил молодым людям, если они пройдут по состоянию здоровья и другим параметрам, поступить на службу в полицию.

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