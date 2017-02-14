Волгоградская область намерена развивать сотрудничество с Арменией

Перспективы взаимодействия Волгоградской области и Республики Армения стали темой рабочей встречи главы региона Андрея Бочарова и Генерального консула сопредельного государства в Южном федеральном округе РФ Вардана Асояна.

Открывая встречу, губернатор тепло поприветствовал гостя дружественной России страны на волгоградской земле — Вардан Асоян посетил наш регион с визитом впервые.

Отметим, что внешнеторговый оборот Волгоградской области с Республикой Армения в январе-ноябре 2016 года составил 46,6 миллиона долларов. Основу волгоградского экспорта в Армению составляют: минеральное топливо, нефтепродукты, табачные изделия, изделия из черных металлов, продукция химической промышленности, каучук. В торговле с республикой участвуют 49 волгоградских предприятий.

— В 2016 году произошло увеличение товарооборота между Волгоградской областью и Арменией на 40 процентов, у нас огромные возможности для усиления сотрудничества. Наши отношения носят стратегический характер, точно также как стратегический характер носят отношения между Россией и Арменией. Мы готовы их усилить, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В ходе встречи было отмечено, что Волгоградскую область с Арменией также объединяют исторические и культурные связи. 30 тысяч армян участвовали в Сталинградской битве, 10 тысяч из них погибли. В настоящее время в волгоградском регионе проживает почти 28 тысяч представителей армянской национальности. Это четвертая по численности национальная диаспора. Всего в области проживает 140 национальностей.