Волгоградская область намерена развивать сотрудничество с Арменией
Состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова и Генконсула Армении в ЮФО Вардана Асояна.
Состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова и Генконсула Армении в ЮФО Вардана Асояна.
Перспективы взаимодействия Волгоградской области и Республики Армения стали темой рабочей встречи главы региона Андрея Бочарова и Генерального консула сопредельного государства в Южном федеральном округе РФ Вардана Асояна.
Открывая встречу, губернатор тепло поприветствовал гостя дружественной России страны на волгоградской земле — Вардан Асоян посетил наш регион с визитом впервые.
Отметим, что внешнеторговый оборот Волгоградской области с Республикой Армения в
— В 2016 году произошло увеличение товарооборота между Волгоградской областью и Арменией на 40 процентов, у нас огромные возможности для усиления сотрудничества. Наши отношения носят стратегический характер, точно также как стратегический характер носят отношения между Россией и Арменией. Мы готовы их усилить, — подчеркнул Андрей Бочаров.
В ходе встречи было отмечено, что Волгоградскую область с Арменией также объединяют исторические и культурные связи. 30 тысяч армян участвовали в Сталинградской битве, 10 тысяч из них погибли. В настоящее время в волгоградском регионе проживает почти 28 тысяч представителей армянской национальности. Это четвертая по численности национальная диаспора. Всего в области проживает 140 национальностей.
— Мы глубоко заинтересованы в расширении контактов, — сказал Вардан Асоян. — У нас есть над чем поработать в рамках культурных, гуманитарных,