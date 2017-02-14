Адвокат: сроки начала суда над блогером Лапшиным пока не ясны

Лапшин был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска. Его задержали в Беларуси в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует блогеру посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

«Пока продолжается следствие, речи об экстрадиции Лапшина в какую-либо другую страну не может идти», — сказал защитник Лапшина.

По его словам, сроки начала судебного процесса на блогером также будут зависеть от того, насколько быстро будет проведено предварительное расследование уголовного дела.

Защитник также пояснил, что поднимать вопрос об экстрадиции Лапшина в Россию или Израиль (Лапшин имеет гражданство этих стран — Sputnik) можно будет только после оглашения судебного решения по его уголовному делу.

После решения Минска выдать Лапшина по запросу Баку, последовала реакция России, Израиля и Армении. В Минске пояснили, что действовали в соответствии с международными договорами и соглашениями.

Через несколько дней после экстрадиции Лапшина последовал официальный комментарий Баку.

«Наблюдается стремление использовать этот вопрос, чтобы испортить межгосударственные отношения. Россия — великое государство. Отношения между Азербайджаном и Россией имеют великую историю. Нанести удар по этим отношениям невозможно», — заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.

В Азербайджана в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям УК «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.