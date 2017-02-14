Адвокат: сроки начала суда над блогером Лапшиным пока не ясны
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Следствие по делу
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Следствие по делу
Лапшин был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска. Его задержали в Беларуси в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует блогеру посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.
«Пока продолжается следствие, речи об экстрадиции Лапшина в
По его словам, сроки начала судебного процесса на блогером также будут зависеть от того, насколько быстро будет проведено предварительное расследование уголовного дела.
Защитник также пояснил, что поднимать вопрос об экстрадиции Лапшина в Россию или Израиль (Лапшин имеет гражданство этих стран — Sputnik) можно будет только после оглашения судебного решения по его уголовному делу.
После решения Минска выдать Лапшина по запросу Баку, последовала реакция России, Израиля и Армении. В Минске пояснили, что действовали в соответствии с международными договорами и соглашениями.
Через несколько дней после экстрадиции Лапшина последовал официальный комментарий Баку.
«Наблюдается стремление использовать этот вопрос, чтобы испортить межгосударственные отношения. Россия — великое государство. Отношения между Азербайджаном и Россией имеют великую историю. Нанести удар по этим отношениям невозможно», — заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.
В Азербайджана в отношении Лапшина возбуждено уголовное дело по статьям УК «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.