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17:00 (мск), источник: ТАСС

Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция Малайзии подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в одном из малайзийских аэропортов, является Ким Чен Намом — братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Источник: AFP 2017
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Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приведя подробностей, сообщило, что в одном из аэропортов Малайзии убит Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Южнокорейский телеканал Chosun со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщил, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения двух неизвестных женщин с отравленными иглами, подозреваемым удалось скрыться.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Страсти как в "Великолепном веке"!
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конь педальный
Умер Чен Нам Ким, да и хрен с ним!
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Tavovic
Фига се , как в кино ( на первой фотке однако Митрофанов , рука судьбы ?
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