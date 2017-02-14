Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция Малайзии подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в одном из малайзийских аэропортов, является Ким Чен Намом — братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полиция Малайзии подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в одном из малайзийских аэропортов, является Ким Чен Намом — братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приведя подробностей, сообщило, что в одном из аэропортов Малайзии убит Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.
Южнокорейский телеканал Chosun со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщил, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения двух неизвестных женщин с отравленными иглами, подозреваемым удалось скрыться.