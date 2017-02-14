Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР

Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приведя подробностей, сообщило, что в одном из аэропортов Малайзии убит Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Южнокорейский телеканал Chosun со ссылкой на неназванный источник в правительстве сообщил, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения двух неизвестных женщин с отравленными иглами, подозреваемым удалось скрыться.