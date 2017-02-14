«Либо пенсия, либо зарплата»: министр соцполитики рассказал о пенсионной реформе

Об этом в интервью Realist заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Во всем мире действует правило — либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что из-за этого работодатели не будут официально оформлять работающих пенсионеров, Рева заявил: «320 тыс. грн штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять».

Также, по словам министра, Украина может обойтись без повышения пенсионного возраста. Для сокращения дефицита Пенсионного фонда будут эффективны другие инструментарии, считает Рева.

Он добавил, что Украина выбрала путь увеличения количества плательщиков социальных взносов вместо уменьшения количества пенсионеров через повышение пенсионного возраста.

«Не нужно уменьшать количество пенсионеров, необходимо увеличивать количество плательщиков, — и у нас есть такая возможность за счет огромного сектора теневой экономики», — сказал Рева.

Он отметил, что в контексте переговоров с МВФ были проведены расчеты, которые свидетельствуют о том, что повышение пенсионного возраста для граждан не решает главного вопроса — дефицита Пенсионного фонда.

По словам Ревы, сегодня в Украине сложилась ситуация, при которой и те, кто работал 35 лет, платя соцвзнос, и те, кто не работал или работал нелегально, ничего не платя, — получают одинаковые по размеру пенсии.

«Поэтому мы говорим: если у вас есть 30−35 лет стажа — вы будете получать пенсию, и даже большую за счет специального коэффициента, но если вы не работали, ничего не платили — идите работайте дальше, пока не заработаете», — подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, правительство настаивает на проведении пенсионной реформы в Украине, поскольку накопленные дисбалансы не позволяют выплачивать достойные пенсии гражданам и при этом требуют значительных бюджетных вливаний. Вместе с тем, ключевой задачей пенсионной реформы правительство называет сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Проведение пенсионной реформы также является частью программы реформ, одобренной МВФ. Вместе с тем в Меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством Фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но есть рекомендация сокращать дефицит Пенсионного фонда, поскольку на текущий момент он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете Пенсионного фонда на 2017 год дотация из госбюджета превышает 140 миллиардов гривень. Диалог с МВФ по этому вопросу продолжается.

В данный момент правительство и МВФ разрабатывают модель пенсионной реформы, не предполагающую обязательного повышения пенсионного возраста.