Ведущим вузам России сократили финансирование на ближайшие три года

В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года говорится, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов должно выделяться 14,5 млрд руб.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет

О предстоящем сокращении субсидий для вузов из программы «5−100» в середине января писала газета «Известия». По информации источников издания, такое решение было принято еще в конце декабря 2016 года на совещании у вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец. Минобрнауки, как сообщала газета, уже направило в Минфин предложения ассоциации «Глобальные университеты» о необходимости выделить вузам дополнительные средства и восстановить объемы финансирования.

Ранее также стало известно, что правительство сократит траты по программе развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб. относительно цифр, заложенных на этот период в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса до 2020 года.

Как отмечали в пресс-службе Минобрнауки, экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.