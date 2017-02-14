Ведущим вузам России сократили финансирование на ближайшие три года
Правительство почти на треть уменьшило финансирование ведущих российских университетов. Объем выделяемых средств будет сокращен в текущем году, а также в 2018-м и в 2019-м.
Правительство почти на треть уменьшило финансирование ведущих российских университетов. Объем выделяемых средств будет сокращен в текущем году, а также в 2018-м и в 2019-м.
Финансирование ведущих университетов России в 2017—2019 годах будет сокращено на 12 млрд руб. Соответствующее постановление правительства подписано премьером Дмитрием Медведевым 10 февраля.
В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года говорится, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов должно выделяться 14,5 млрд руб.
О предстоящем сокращении субсидий для вузов из программы «5−100» в середине января писала газета «Известия». По информации источников издания, такое решение было принято еще в конце декабря 2016 года на совещании у
Ранее также стало известно, что правительство сократит траты по программе развития
Как отмечали в
Минобрнауки запустило в 2013 году проект «5−100» по продвижению лучших отечественных вузов в сотню лучших университетов мира к 2020 году. В программе участвует 21 российский вуз, в том числе Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Московский