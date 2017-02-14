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18:01 (мск), источник: РБК

Ведущим вузам России сократили финансирование на ближайшие три года

Правительство почти на треть уменьшило финансирование ведущих российских университетов. Объем выделяемых средств будет сокращен в текущем году, а также в 2018-м и в 2019-м.

Источник: РИА "Новости"

Финансирование ведущих университетов России в 2017—2019 годах будет сокращено на 12 млрд руб. Соответствующее постановление правительства подписано премьером Дмитрием Медведевым 10 февраля.

В предыдущем постановлении от 16 марта 2013 года говорится, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов должно выделяться 14,5 млрд руб.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 млрд руб., на 2018 год — до 10,2 млрд руб., а на 2019-й — до 10 млрд руб. По объемам финансирования на 2020 год изменений нет

О предстоящем сокращении субсидий для вузов из программы «5−100» в середине января писала газета «Известия». По информации источников издания, такое решение было принято еще в конце декабря 2016 года на совещании у вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец. Минобрнауки, как сообщала газета, уже направило в Минфин предложения ассоциации «Глобальные университеты» о необходимости выделить вузам дополнительные средства и восстановить объемы финансирования.

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Ранее также стало известно, что правительство сократит траты по программе развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб. относительно цифр, заложенных на этот период в федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса до 2020 года.

Как отмечали в пресс-службе Минобрнауки, экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Минобрнауки запустило в 2013 году проект «5−100» по продвижению лучших отечественных вузов в сотню лучших университетов мира к 2020 году. В программе участвует 21 российский вуз, в том числе Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Московский физико-технический институт. Получающие субсидии учебные заведения должны отчитываться о выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед Минобрнауки.

Комментарии
13
эльшат мехтиев
РПЦ добавили.
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Paladdin
Надо бы сократить объемы казнокрадства, начиная с правительства и министерств, тогда бы хватило и ВУЗ-ам и науке.
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эльшат мехтиев
пИдальный, тут про Ведущие Вузы. А прочие без финансирования обходились! Научись читать и читать до конца, неуч.
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