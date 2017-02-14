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18:14 (мск), источник: Volga News

Елховский район готовы возглавить шесть человек

В субботу, 18 февраля, завершается прием документов на конкурс от кандидатов на замещение должности главы Елховского района. На данный момент желание возглавить муниципалитет изъявили шесть человек.

Документы на конкурс представил начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП «Связь-безопасность» управления ведомственной охраны по Самарской области Нурислям Камалиев, замдиректора ЧОП «Глобус» Александр Тихомиров, заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Павлова.

Также за кресло главы района готовы побороться секретарь местного отделения КПРФ Антонина Альдебенева, директор Центра МТО и эксплуатации зданий образовательных учреждений района Алексей Шлаев и консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Елена Пивсаева.

Напомним, пост главы района стал вакантным после того, как в конце декабря прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении.

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