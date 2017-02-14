Елховский район готовы возглавить шесть человек

Документы на конкурс представил начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП «Связь-безопасность» управления ведомственной охраны по Самарской области Нурислям Камалиев, замдиректора ЧОП «Глобус» Александр Тихомиров, заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Павлова.

Также за кресло главы района готовы побороться секретарь местного отделения КПРФ Антонина Альдебенева, директор Центра МТО и эксплуатации зданий образовательных учреждений района Алексей Шлаев и консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Елена Пивсаева.

Напомним, пост главы района стал вакантным после того, как в конце декабря прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении.