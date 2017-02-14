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18:22 (мск), источник: Publika.md

Премьер встретился с первым вице-президентом ЕБРР

Премьер-министр Павел Филип сегодня провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филиппом Беннеттом.

Источник: Publika.md

Премьер поблагодарил представителей ЕБРР за постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова для реализации проектов в области инфраструктуры, водоснабжения и ремонта дорог, передает МОЛДПРЕС.

Павел Филип отметил, что правительство хочет привлечь больше инвестиций в отечественную экономику, чтобы начать социальные проекты, и проинформировал о принятых правительством мерах по улучшению бизнес-среды, реформированию судебной системы, банковско-финансового сектора и борьбе с коррупцией.

Председатель правительства коснулся и приоритетной повестки дня кабинета министров на следующий период, отметив реформу центральных и местных органов власти.

Стороны также обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между правительством Молдовы и ЕБРР для следующей Стратегии по стране на 2017−2020 гг. Этот документ будет составлен в соответствии со стратегическими приоритетами развития Республики Молдова, заявленными в Национальной стратегии развития «Молдова-2020».

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