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18:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Экологическая ситуация в республике стабилизирована»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 14 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на коллегии Министерства природопользования и экологии республики. В ходе заседания были подведены итоги работы министерства в 2016 году и обозначены приоритетные задачи на ближайший период.

Источник: Башинформ

— Экологическая ситуация в республике, да и в стране стабилизирована. По многим вопросам мы всё-таки движемся вперёд и начали показывать симптомы улучшения, — сказал руководитель региона. — Индекс загрязнения атмосферного воздуха снижается. Несмотря на то, что происходит рост автомобильного транспорта, всё-таки ситуация лучше. Мы понимаем, что достаточно надёжно работают очистные сооружения на большинстве промышленных предприятий. Мы видим, что достаточно эффективно осуществляются контроль и надзор в области природоохранной деятельности и т. д. Это сегодняшнее состояние — стабильное, неухудшающееся — в целом заряжает нас оптимизмом. Мы понимаем, что решение экологических проблем возможно в позитивном направлении, если общество в целом и профессиональное сообщество, которое отвечает за решение этих вопросов, трудятся и достигают результатов.

В числе локальных экологических проблем Глава республики назвал ситуацию с твёрдыми бытовыми отходами, выбросами промышленных предприятий и риском техногенных аварий, отсутствие цивилизованной ливневой канализации, «экологическое хулиганство» со стороны представителей бизнеса.

— От нашей работы зависит то, как будет реализовываться природоохранная деятельность в Республике Башкортостан. Колоссально много зависит от вашей работоспособности, совести, умения организовать эту работу. Было бы совершенно безнравственно рассматривать природоохранную деятельность как бизнес, средство для сверхзаработка, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Вы отвечаете в том числе и за общественное спокойствие. Знаю, насколько чувствительны вопросы охраны окружающей среды, как глубоко они сегодня проникли в поры нашего общества. От вашей деятельности зависит и нравственное, и, конечно, физическое здоровье наших граждан. Работы у нас много. Вы видите, что у нас есть тревожные и сложные моменты, над которыми нам всем вместе надо трудиться. А я — ваш первый помощник в этой деятельности.

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