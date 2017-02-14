Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
У Андрея Аршавина родилась дочь
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
19:33 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе готовится новая акция протеста перед парламентом

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В соцсетях распространяется призыв выйти на улицы Кишинева на протесты против вырубки деревьев в городе.

Источник: Sputnik.md

Как сообщают организаторы акции в соцсети facebook, «марш протеста должен послужить предупреждением центральным госучреждениям и органам местного самоуправления о недопустимости действий, которые привели к резкому сокращению количества зеленых насаждений».

Также граждане призывают «мирно противостоять любым попыткам вырубки деревьев в районах столицы».

Кишиневцев приглашают собраться в пятницу в 10.00 на перекрестке улиц Тэнасе и Евгения Доги, напротив здания министерства окружающей среды. Также предлагается пикетировать здания генпрокуратуры, мэрии, правительства и парламента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шокирующий рост цен: что в Молдове значительно подорожало
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь