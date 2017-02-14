В Кишиневе готовится новая акция протеста перед парламентом

Как сообщают организаторы акции в соцсети facebook, «марш протеста должен послужить предупреждением центральным госучреждениям и органам местного самоуправления о недопустимости действий, которые привели к резкому сокращению количества зеленых насаждений».

Также граждане призывают «мирно противостоять любым попыткам вырубки деревьев в районах столицы».

Кишиневцев приглашают собраться в пятницу в 10.00 на перекрестке улиц Тэнасе и Евгения Доги, напротив здания министерства окружающей среды. Также предлагается пикетировать здания генпрокуратуры, мэрии, правительства и парламента.