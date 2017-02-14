В Кишиневе готовится новая акция протеста перед парламентом
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В соцсетях распространяется призыв выйти на улицы Кишинева на протесты против вырубки деревьев в городе.
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В соцсетях распространяется призыв выйти на улицы Кишинева на протесты против вырубки деревьев в городе.
Как сообщают организаторы акции в соцсети facebook, «марш протеста должен послужить предупреждением центральным госучреждениям и органам местного самоуправления о недопустимости действий, которые привели к резкому сокращению количества зеленых насаждений».
Также граждане призывают «мирно противостоять любым попыткам вырубки деревьев в районах столицы».
Кишиневцев приглашают собраться в пятницу в 10.00 на перекрестке улиц Тэнасе и Евгения Доги, напротив здания министерства окружающей среды. Также предлагается пикетировать здания генпрокуратуры, мэрии, правительства и парламента.