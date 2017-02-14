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19:02 (мск), источник: Informburo.kz

Представители сирийской оппозиции приедут на встречу в Астану

Замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил об участии представителей сирийского правительства и оппозиционных группировок на встрече в Астане.

«Будет очередная встреча в Астане с участием делегации сирийского правительства и представителей вооружённых группировок», — сказал Геннадий Гатилов на конференции в Москве.

Дипломат выразил надежду, что «Астанинский процесс придаст импульс женевскому процессу».

«Те дискуссии, которые идут в Астане, мы рассматриваем как трамплин, платформу для продолжения межсирийского диалога в Женеве», — отметил замминистра иностранных дел РФ.

О том, что отдельные оппозиционные группы могут принять участие во встрече в Астане по Сирии 15—16 февраля, подтвердил агентству «Интерфакс-Казахстан» и представитель вооружённой оппозиции, не пожелавший назвать себя.

«С высокой долей вероятности оппозиция примет участие во встрече, однако речь идёт не обо всех группах», — сказал он.

По его словам, консолидации мирных усилий «препятствуют нарушения перемирия».

«Пока режим прекращения огня не станет соблюдаться, вряд ли можно говорить о прямых переговорах консолидированной оппозиции, а не отдельных лишь групп с сирийскими правительственными силами», — сказал представитель вооруженной оппозиции Сирии.

Сирийская оппозиция выдвинула условия, при которых приедет на переговоры в Астану. Делегация оппозиции может прибыть в Астану в частичном составе, если «в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия». 15—16 февраля в Астане планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Глава МИД РК раскрыл детали предстоящего Астанинского процесса. Кайрат Абдрахманов отметил, что часть расходов по организации переговоров возьмёт на себя ведомство.

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