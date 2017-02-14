Представители сирийской оппозиции приедут на встречу в Астану
Замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил об участии представителей сирийского правительства и оппозиционных группировок на встрече в Астане.
Замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил об участии представителей сирийского правительства и оппозиционных группировок на встрече в Астане.
«Будет очередная встреча в Астане с участием делегации сирийского правительства и представителей вооружённых группировок», — сказал Геннадий Гатилов на конференции в Москве.
Дипломат выразил надежду, что «Астанинский процесс придаст импульс женевскому процессу».
«Те дискуссии, которые идут в Астане, мы рассматриваем как трамплин, платформу для продолжения межсирийского диалога в Женеве», — отметил замминистра иностранных дел РФ.
О том, что отдельные оппозиционные группы могут принять участие во встрече в Астане по Сирии
«С высокой долей вероятности оппозиция примет участие во встрече, однако речь идёт не обо всех группах», — сказал он.
По его словам, консолидации мирных усилий «препятствуют нарушения перемирия».
«Пока режим прекращения огня не станет соблюдаться, вряд ли можно говорить о прямых переговорах консолидированной оппозиции, а не отдельных лишь групп с сирийскими правительственными силами», — сказал представитель вооруженной оппозиции Сирии.
Сирийская оппозиция выдвинула условия, при которых приедет на переговоры в Астану. Делегация оппозиции может прибыть в Астану в частичном составе, если «в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия».
Глава МИД РК раскрыл детали предстоящего Астанинского процесса. Кайрат Абдрахманов отметил, что часть расходов по организации переговоров возьмёт на себя ведомство.