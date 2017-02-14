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19:27 (мск), источник: Sputnik.md

Губарев: переговоры по Приднестровью — это не экшен-фильм, а труд

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Пять встреч в формате «5+2» — это тот минимум, который в идеале необходим для переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, и благодаря которому совместными усилиями удастся сдвинуть процесс с «мертвой точки».

Источник: Sputnik.md

Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев по результатам встреч с представителями обоих берегов Днестра.

«Я впервые оказался в ситуации, когда стороны — Кишинев и Тирасполь хотят возвращения к нормальному ритму работы Постоянного совещания в рамках переговорного формата “5+2”, а это как-то не получает должного отклика у спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Дитриха Хайма», — отметил российский дипломат.

По словам посла по особым поручениям, он не совсем разделяет подход австрийского коллеги, который предполагает, что каждая встреча должна заканчиваться конкретным результатом.

«Но если бы это было реально, то эти переговоры не длились столько времени. Переговоры — это не цирк, не театр, не экшен-фильм, это рутинный, повседневный труд. Это возможность для сторон широко донести свои подходы, рассказать о видении тех или иных проблем, высказать претензии к своим партнерам, но главное — в ходе этих переговоров коллективным разумом нащупываются пути решения существующих вопросов», — объяснил он свое видение переговорного процесса.

В то же время российский дипломат выразил надежду, что совместными усилиями, в том числе приднестровской и молдавской стороны, удастся сдвинуть процесс с «мертвой точки» и вернуться к нормальному режиму работы в рамках формата «5+2», отметив, что «пять встреч — это тот минимум, который в идеале необходим».

Поддержку возобновления Постоянного совещания выразила и приднестровская сторона.

«Пауза, которая была взята в прошлом году, не оправданная и нерациональная. Она привела к негативным издержкам. Не была реализована даже часть вопросов, которые отражены в Берлинском протоколе, подписанном в июне 2016 года. Но и появились дополнительные проблемы, в первую очередь, связанные с грузовым железнодорожным сообщением», — подчеркнул политпредставитель в переговорах от Приднестровья Виталий Игнатьев.

Накануне приезда в Тирасполь Сергей Губарев провел ряд встреч в Кишиневе, в том числе с вице-премьером Георге Баланом.

«Одна из тем, которую мы обсуждали, как раз касалась возвращения к нормальной ритмичной работе Постоянного совещания. И здесь у нас есть полное пониманиес молдавской стороной, что это необходимо делать», — сказал он.

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