Токаев высказался против празднования Дня святого Валентина в Казахстане

«День святого Валентина — праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать. “Әулие Валентин Күні” Батыстан келген, еліміздің болмысына және салт-дәстүріне мүлдем қарсы болып тұрған ұғым. Жастарымыз оны түсіну керек», — написал Токаев в своем Twitter.

День святого Валентина, или День всех Влюбленных — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Предположительно, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.