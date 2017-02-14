Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
19:44 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Литвы запретил все виды насилия над детьми

ВИЛЬНЮС, 14 фев — РИА Новости. Парламент Литвы во вторник в порядке особой срочности принял поправки к закону о защите прав детей, которые запрещают все формы насилия над ребенком, включая физическое наказание, сообщила канцелярия законодательного органа.

В конце января стало известно, что в литовском городе Кедайняй в больнице от жестоких избиений родителями скончался четырехлетний ребенок. После трагического случая депутаты литовского парламента Миколас Маяускас и Довиле Шакалене инициировали поправки к закону о защите прав детей. По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет в Литве в семьях были убиты шесть малолетних детей и 15 новорожденных.

Читайте также
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

За проект поправок проголосовали 116 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было.

Результат голосования парламентарии встретили аплодисментами.

«В законе подчеркивается, что насилие над ребенком — это действие или бездействие в отношении ребенка, прямое и косвенное преднамеренное физическое, психологическое, воздействие сексуального характера, недосмотр или унижение достоинства, из-за которых ребенок претерпевает ущерб или опасность для жизни, здоровья», — говорится в сообщении.

Читайте также
Яровая предложила ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду

Принятые поправки также уточняют формы насилия. Физическое насилие описывается как преднамеренное действие против ребенка, а также физическое наказание, причиняющее боль, наносящее вред жизни, здоровью, чести и достоинству детей.

Психологическое насилие, согласно поправкам, это постоянное нарушение прав ребенка, его индивидуальности, а также унижение, издевательства, запугивание, развитие асоциального поведения. Недосмотр описывается как постоянное неудовлетворение физических, эмоциональных и социальных потребностей ребенка.

Закон предусматривает правовые, административные и социальные гарантии государства, которые обеспечивают защиту ребенка от любых форм насилия, в том числе физического наказания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему офицер ВСУ Соколов безнаказанно убивает мирных жителей Донбасса
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь