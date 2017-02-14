Парламент Литвы запретил все виды насилия над детьми

В конце января стало известно, что в литовском городе Кедайняй в больнице от жестоких избиений родителями скончался четырехлетний ребенок. После трагического случая депутаты литовского парламента Миколас Маяускас и Довиле Шакалене инициировали поправки к закону о защите прав детей. По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет в Литве в семьях были убиты шесть малолетних детей и 15 новорожденных.

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За проект поправок проголосовали 116 депутатов, воздержавшихся и голосовавших против не было.

«В законе подчеркивается, что насилие над ребенком — это действие или бездействие в отношении ребенка, прямое и косвенное преднамеренное физическое, психологическое, воздействие сексуального характера, недосмотр или унижение достоинства, из-за которых ребенок претерпевает ущерб или опасность для жизни, здоровья», — говорится в сообщении.

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Принятые поправки также уточняют формы насилия. Физическое насилие описывается как преднамеренное действие против ребенка, а также физическое наказание, причиняющее боль, наносящее вред жизни, здоровью, чести и достоинству детей.

Психологическое насилие, согласно поправкам, это постоянное нарушение прав ребенка, его индивидуальности, а также унижение, издевательства, запугивание, развитие асоциального поведения. Недосмотр описывается как постоянное неудовлетворение физических, эмоциональных и социальных потребностей ребенка.

Закон предусматривает правовые, административные и социальные гарантии государства, которые обеспечивают защиту ребенка от любых форм насилия, в том числе физического наказания.