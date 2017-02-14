Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
9Колесница для королевских похорон
20:44 (мск), источник: Интерфакс

Сенатор-демократ раскритиковал Трампа за отсутствие критики в адрес России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Сенатор-демократ Бен Кардин назвал во вторник политику президента США Дональда Трампа по отношению к России опасной для США.

«Шокирует то, что президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика (в отношении РФ — ИФ), или отсутствие таковой, опасны для США», — написал он в своем твиттере.

Ранее Трамп писал, что не понимает, почему его критикуют за позицию по России, и настаивает на том, что не знаком с президентом России Владимиром Путиным и не вел бизнеса в этой стране.

Кроме того, сенатор считает, что Россия представляет угрозу, потому что якобы пыталась повлиять на ход выборов в США. В качестве примера угрозы Москвы он называет Украину, Крым и Сирию.

Кардин настаивает на проведении расследования в связи с якобы состоявшимся обсуждением санкций между экс-советником Трампа по безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание сообщений СМИ о беседе Флинна с российским послом является неверным, хотя такой разговор действительно состоялся.

Комментарии
14
BRODJAGA 009
Трамп молодца ! руши гнилую политику сша
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
Вот когда в России будет такая же политическая система как в США тогда будет развитие и причем стремительное !а пока все заточено на одного человека ну или на очень узкую группу лиц(причем крайне коррумпированную лиц )стагнация не прекратится
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Смирнов
У нас тут и диспуты проводятся например на счет возврата Крыма...
Даже у не заснувших мнения расходятся..
Ваше мнение должно быть самым решающем..!
Приезжайте, хоть на неделю, это как отдых..)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN пытается привить обществу ненависть к Трампу и России
© Ньюстюб
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
В Белом доме сообщили о надежде Трампа на возврат Крыма Украине
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Ассанж опроверг слухи о своей смерти цитатой из Марка Твена
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь