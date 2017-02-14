Сенатор-демократ раскритиковал Трампа за отсутствие критики в адрес России

«Шокирует то, что президент США Дональд Трамп до сих пор отказывается критиковать Россию. Его политика (в отношении РФ — ИФ), или отсутствие таковой, опасны для США», — написал он в своем твиттере.

Ранее Трамп писал, что не понимает, почему его критикуют за позицию по России, и настаивает на том, что не знаком с президентом России Владимиром Путиным и не вел бизнеса в этой стране.

Кроме того, сенатор считает, что Россия представляет угрозу, потому что якобы пыталась повлиять на ход выборов в США. В качестве примера угрозы Москвы он называет Украину, Крым и Сирию.