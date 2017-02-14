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20:38 (мск), источник: 112.ua

В НКРЭКУ рассказали, чем грозит блокада Донбасса

В Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг считают, что в случае блокирования грузового ж/д сообщения между подконтрольной Украине и оккупированной территориями Донбасса несколько крупных городов могут остаться без стабильного тепло- и электроснабжения.

Источник: 112.ua

Об этом заявил руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк в эфире «112 Украина».

«Если они будут продолжать блокаду, это будет означать, что не менее, чем в таких городах, как Чернигов, Черкассы, Сумы, часть левого берега Киева, не будет в течение 10−20 дней тепла, электроэнергии в стабильном режиме. Также под угрозой окажется Запорожская АЭС… Поэтому, когда принимается какое-то решение, надо рассчитывать на последствия. Помимо генерации тепла и электрической энергии есть и другие побочные последствия, которые могут быть не в пределах компетенции Национальной комиссии, но также очень существенными», — отметил Вовк.

По его словам, подведомственная ему структура заинтересована в поставках угля, по цене дешевле, чем рыночная.

«Первые последствия по рискам для теплоснабжения городов Чернигов, Черкассы, Сумы, часть Киева. Кроме того, под риском в случае блокады и другие производственные цепочки. Это связано с тем, что Донбасс был разграничен по живому. Некоторые предприятия взаимосвязаны. И в условиях блокады, которая осуществляется сейчас, мы можем получить минус 4 млн тонн выплавки стали ежегодно, минус 20% производства чугуна, что в переводе на цифры валютной выручки минус 2 млрд долл. Минус 27 млрд за прошлый год уплачено налогов предприятиями, которые находятся на временно неподконтрольной территории в бюджет Украины», — отметил он.

Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Премьер Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.

В Кабмине допускают возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок угля из зоны АТО.

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