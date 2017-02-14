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21:21 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Порошенко сменил начальников управлений СБУ в пяти областях

Президент Петр Порошенко сменил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в 5 областях. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба президента.

«На должность начальника управления СБУ в Запорожской области назначен Александр Хилько вместо Александра Шмитько, управления СБУ в Николаевской области — Алексей Лях вместо Александра Калинина, в Сумской области — Владислав Косинский вместо Юрия Гончарова, в Херсонской области — Данил Доценко вместо Олега Зубкова, в Тернопольской области Виталия Найду вместо Алексея Ушанова», — говорится в указах президента № 34 и № 35.

Также были назначены — Климчук Александр Васильевич — начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Кононенко Виктор Ионасович — начальником департамента защиты национальной государственности СБУ; Петров Алексей Геннадьевич — начальником департамента контрразведки СБУ.

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