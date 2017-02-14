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21:12 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве России в Турции отреагировали на выбор жюри World Press Photo

МОСКВА 14 фев — РИА Новости. В посольстве РФ в Анкаре назвали полнейшей деградацией нравов и моральных ценностей признание снимком года фото убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова, говорится в сообщении на странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

Источник: AFP 2017

«Выбор жюри World Press Photo обескураживает. Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима», говорится в сообщении.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Бурхан Озбилиджи победил в конкурсе World Press Photo-2017 с фотографией застреленного в Анкаре Карлова и его убийцы, размахивающего пистолетом. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок «невероятно жесткой новостной фотографией».

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Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности.

В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

Комментарии
10
RENAUDIO
Да согласен-не гуманно и не по людски,только для начала посмотрите репертуар тв,особенно нтв -одни бандиты с менты.
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vesta
Утром - менты, ночью - бандюки ? ))) .Это с 90-х отрыжка..
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Антилицемер
Менты от уголовников ничем не отличаются!
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