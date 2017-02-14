В посольстве России в Турции отреагировали на выбор жюри World Press Photo

«Выбор жюри World Press Photo обескураживает. Полнейшая деградация нравов и моральных ценностей. Глубоко сожалеем, что в погоне за славой, отдающей гнильцой, в ход идут любые средства. Пропаганда ужаса террора недопустима», говорится в сообщении.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Бурхан Озбилиджи победил в конкурсе World Press Photo-2017 с фотографией застреленного в Анкаре Карлова и его убийцы, размахивающего пистолетом. Глава жюри Стюарт Франклин назвал снимок «невероятно жесткой новостной фотографией».

В России вышла в обращение марка в честь убитого посла Андрея Карлова

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу ликвидировали местные силы безопасности.

В МИД России квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».