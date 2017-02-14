В Белом доме заявили, что Трамп надеется на возврат Крыма Украине

Сенатор-демократ раскритиковал Трампа за отсутствие критики в адрес России

Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым

Он подтвердил, что Трамп также хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации».