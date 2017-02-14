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21:53 (мск), источник: РИА Новости

В Белом доме заявили, что Трамп надеется на возврат Крыма Украине

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и «вернет Крым», заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Источник: AP 2017
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Шон СпайсерПресс-секретарь Белого дома

Он подтвердил, что Трамп также хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации».

«Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая “Исламское государство” (запрещена в РФ)», — отметил пресс-секретарь.

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