В Белом доме заявили, что Трамп надеется на возврат Крыма Украине
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и «вернет Крым», заявил
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и «вернет Крым», заявил
Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым
Он подтвердил, что Трамп также хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации».
«Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая “Исламское государство” (запрещена в РФ)», — отметил