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10:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Нужно анализировать, почему врачи уезжают из Калининградской области

Региональные власти должны провести чёткий анализ причин, по которым врачи покидают Калининградскую область. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов на заседании регионального кабмина во вторник, 14 февраля.

Источник: Калининград.Ru

— Очень зря не ведёте такую статистику. Анализировать провалы важнее, чем успехи. Нужно выяснить процент задержки, так сказать. Почему уехали, — сказал Алиханов.

По его словам, основные пожелания врачей, которые хотят приехать в регион, он понял после десятиминутного общения с заведующей детской поликлиникой на улице Трибуца.

Предложение Алиханова поддержала спикер Облдумы Марина Оргеева. Она рассказала, что главврача озёрской больницы уволили, а новой работы не предложили. При этом у него супруга также работает врачом.

Ранее глава региона пообещал заниматься медицинским пиратством и воровать врачей в других регионах. Приезжим специалистам планируют выплачивать подъёмные, предоставлять жильё, а также находить работу супругам и устраивать детей в сады и школы.

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