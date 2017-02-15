Алиханов: Нужно анализировать, почему врачи уезжают из Калининградской области

— Очень зря не ведёте такую статистику. Анализировать провалы важнее, чем успехи. Нужно выяснить процент задержки, так сказать. Почему уехали, — сказал Алиханов.

По его словам, основные пожелания врачей, которые хотят приехать в регион, он понял после десятиминутного общения с заведующей детской поликлиникой на улице Трибуца.

Предложение Алиханова поддержала спикер Облдумы Марина Оргеева. Она рассказала, что главврача озёрской больницы уволили, а новой работы не предложили. При этом у него супруга также работает врачом.

Ранее глава региона пообещал заниматься медицинским пиратством и воровать врачей в других регионах. Приезжим специалистам планируют выплачивать подъёмные, предоставлять жильё, а также находить работу супругам и устраивать детей в сады и школы.