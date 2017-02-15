Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма, — отметил он. — В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГ (запрещенной в РФ экстремистской группировки “Исламское государство”) и терроризм».

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.